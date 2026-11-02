Fenerbahçe'de yıllardır değişmeyen döngü: Portekizli teknik adam ve İsmail Kartal!
Fenerbahçe'de teknik direktör değişikliklerinde dikkat çeken Portekizli hoca-İsmail Kartal döngüsü bir kez daha gündemde. Vitor Pereira, Jorge Jesus ve Jose Mourinho'nun ardından Sergio Conceiçao da göreve gelirse sarı-lacivertlilerde yıllardır tekrarlanan ilginç tesadüf yeniden yaşanacak.
Fenerbahçe'de teknik direktör değişikliklerinde dikkat çeken bir gelenek ortaya çıktı. Sarı-lacivertlilerde İsmail Kartal'ın görevinden ayrıldığı dönemlerin ardından Portekizli teknik adamların takımın başına geçmesi, Sergio Conceiçao gelişmesiyle yeniden gündeme geldi. Vitor Pereira, Jorge Jesus ve Jose Mourinho'nun ardından şimdi de Sergio Conceiçao ismiyle bu döngünün devam etmesi dikkat çekti.
Fenerbahçe'de dikkat çeken teknik direktör değişimlerinin ilk halkası 2014-2015 sezonunun sonunda yaşandı. İsmail Kartal yönetiminde sezonu tamamlayan sarı-lacivertliler, deneyimli teknik adamla yollarını ayırdı ve takımın başına Portekizli çalıştırıcı Vitor Pereira'yı getirdi.
2021-2022 sezonunda Fenerbahçe'de bir kez daha teknik direktör değişikliği yaşandı. Vitor Pereira ile yolların ayrılmasının ardından sarı-lacivertli yönetim, takımın başına yeniden İsmail Kartal'ı getirdi. Böylece Portekizli teknik adamın ardından Kartal dönemi tekrar başlamış oldu.
2022-2023 sezonunda Jorge Jesus yönetiminde mücadele eden Fenerbahçe, sezonun tamamlanmasının ardından Portekizli teknik adamla vedalaştı. Sarı-lacivertliler, yeni sezon öncesinde bir kez daha İsmail Kartal tercihinde bulundu.
Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, 2023-2024 sezonunda ligde 99 puan toplamasına rağmen şampiyonluğa ulaşamadı.
2023-2024 sezonunun ardından İsmail Kartal ile yollarını ayıran Fenerbahçe, teknik direktörlük koltuğunu bir başka Portekizliye emanet etti. Sarı-lacivertliler, dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho ile anlaşarak yeni bir döneme başladı.
Fenerbahçe'de 2026-2027 sezonunda da benzer bir tablo ortaya çıktı. İsmail Kartal ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışına giren sarı-lacivertliler, Portekizli çalıştırıcı Sergio Conceiçao ile anlaşma sağladı.
Böylece Vitor Pereira, Jorge Jesus ve Jose Mourinho'nun ardından Sergio Conceiçao da Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörler zincirine eklendi.