Fenerbahçe'de yıllardır değişmeyen döngü: Portekizli teknik adam ve İsmail Kartal!

Fenerbahçe'de teknik direktör değişikliklerinde dikkat çeken bir gelenek ortaya çıktı. Sarı-lacivertlilerde İsmail Kartal'ın görevinden ayrıldığı dönemlerin ardından Portekizli teknik adamların takımın başına geçmesi, Sergio Conceiçao gelişmesiyle yeniden gündeme geldi. Vitor Pereira, Jorge Jesus ve Jose Mourinho'nun ardından şimdi de Sergio Conceiçao ismiyle bu döngünün devam etmesi dikkat çekti.

Fenerbahçe'de döngü 2015 yılında başladı

Fenerbahçe'de dikkat çeken teknik direktör değişimlerinin ilk halkası 2014-2015 sezonunun sonunda yaşandı. İsmail Kartal yönetiminde sezonu tamamlayan sarı-lacivertliler, deneyimli teknik adamla yollarını ayırdı ve takımın başına Portekizli çalıştırıcı Vitor Pereira'yı getirdi.

Vitor Pereira'nın ardından yeniden İsmail Kartal

2021-2022 sezonunda Fenerbahçe'de bir kez daha teknik direktör değişikliği yaşandı. Vitor Pereira ile yolların ayrılmasının ardından sarı-lacivertli yönetim, takımın başına yeniden İsmail Kartal'ı getirdi. Böylece Portekizli teknik adamın ardından Kartal dönemi tekrar başlamış oldu.

Jorge Jesus ayrıldı, İsmail Kartal geri döndü

2022-2023 sezonunda Jorge Jesus yönetiminde mücadele eden Fenerbahçe, sezonun tamamlanmasının ardından Portekizli teknik adamla vedalaştı. Sarı-lacivertliler, yeni sezon öncesinde bir kez daha İsmail Kartal tercihinde bulundu.

Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, 2023-2024 sezonunda ligde 99 puan toplamasına rağmen şampiyonluğa ulaşamadı.

İsmail Kartal'ın ardından Jose Mourinho geldi

2023-2024 sezonunun ardından İsmail Kartal ile yollarını ayıran Fenerbahçe, teknik direktörlük koltuğunu bir başka Portekizliye emanet etti. Sarı-lacivertliler, dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho ile anlaşarak yeni bir döneme başladı.

Bu kez sırada Sergio Conceiçao var!

Fenerbahçe'de 2026-2027 sezonunda da benzer bir tablo ortaya çıktı. İsmail Kartal ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışına giren sarı-lacivertliler, Portekizli çalıştırıcı Sergio Conceiçao ile anlaşma sağladı.

Böylece Vitor Pereira, Jorge Jesus ve Jose Mourinho'nun ardından Sergio Conceiçao da Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörler zincirine eklendi.

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