Rıdvan Dilmen'den çarpıcı Galatasaray yorumu: "Ben pek görmedim böyle bir olay"
Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın TÜMOSAN Konyaspor'u 4-0 mağlup ettiği mücadeleyi yorumlarken sarı-kırmızılı takımla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.
Rıdvan Dilmen, TV8 ekranlarında Galatasaray'ın TÜMOSAN Konyaspor'u 4-0 mağlup ettiği karşılaşmayı değerlendirdi. Dilmen'in açıklamaları şöyle:
"Artık günümüzde manuel araçlar kalmadı, otomatik araçlar var. Ben, tam tersini düşünüyorum. Galatasaray manuel kullanıyor hala. Vitesi var, 2, 3… 4'e çıktığı zaman böyle oluyorlar. 5'e çıktığı zaman bir seviye daha gidiyorlar. 5'i salıya saklıyorlar."
"Pazartesi gecesi 11'de bitti maç (Fenerbahçe derbisi). Çok iyi ve yorucu bir maç oynadı. Salı akşamı oldu, çarşamba rejenerasyon, perşembe seyahat. Biraz zorlanırlar diye düşünüyordum mental ve fizik olarak. Fakat o kadar yine konsantrasyonları yüksekti ki 4'le başladılar direkt. 4'le başlayıp skoru da alınca rölantiye aldılar."
"Lüksü görebiliyor musun? 5 kişi birden değiştirdi 65. dakikada, ben pek görmedim böyle bir olay. Bu tamamen Okan Buruk ve talebelerinin kendi becerisi. 4 yapıyorlar maçı sonra da önünde oynayacağı maçın hazırlığına başlıyor. Giren oyuncular da çok oynamayan oyuncular olmasına rağmen topu yine vermediler."