Fenerbahçe'de yeni hoca için kritik oylama: İşte çıkan sonuç
08:31, 02/11/2026, PazartesiG: Güncelleme: 08:42, 02/11/2026, Pazartesi
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Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın ayrılığının ardından başlayan teknik direktör arayışında iki isim ön plana çıktı. Yönetim kurulunda yapılan oylamada adaylardan biri 8, diğeri ise 5 oy aldı..
Fenerbahçe'de İsmail Kartal ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktör için çalışmalar devam ediyor.
Göztepe karşısında alınan mağlubiyetin ardından sürecin hız kazandığı sarı-lacivertli kulüpte yönetim kurulu bir araya gelerek adayları değerlendirdi.
Aziz Yıldırım'ın katılmadığı toplantıda Aykut Kocaman ve Sergio Conceiçao isimleri ön plana çıktı.
Gazeteci Erdem Akbaş'ın sosyal medya hesabından paylaştığı bilgilere göre, yönetim kurulundaki 8 isim Aykut Kocaman'dan yana tercih kullandı. Sergio Conceiçao'yu isteyen yönetici sayısının ise 5 olduğu belirtildi.
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