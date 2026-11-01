Eski hakem 'direkt kırmızı kart' dedi, o pozisyona VAR bile müdahale etmedi! Beşiktaş - Kasımpaşa maçında tartışmalı karar
20:08, 01/11/2026, PazarG: Güncelleme: 20:15, 01/11/2026, Pazar
Yeni Şafak
Beşiktaş - Kasımpaşa maçında olay pozisyon!
Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş ile Kasımpaşa arasında oynanan karşılaşmada Amir Murillo'nun Ayberk Karapo'ya yönelik hareketi tartışma konusu oldu. Panamalı futbolcunun rakibine tekme attığı pozisyonda VAR'dan herhangi bir müdahale gelmedi. Peki, Murillo'nun Ayberk'e yaptığı müdahale kırmızı kart mı? İşte eski hakemin yorumu...
Beşiktaş-Kasımpaşa mücadelesinde yaşanan bir pozisyon, hakem kararlarını yeniden gündeme taşıdı.
Beşiktaşlı futbolcu Amir Murillo, rakibi Ayberk Karapo'ya yönelik hareketinde tekme attı. Kasımpaşalı futbolcu yerde kalırken pozisyonla ilgili hakem ekibinden herhangi bir VAR uyarısı gelmedi.
VAR'DAN MÜDAHALE GELMEDİ
Söz konusu pozisyonda VAR hakemlerinin orta hakem Reşat Onur Coşkunses'e inceleme tavsiyesinde bulunmadığı belirtildi. Murillo'nun hareketinin kart gerektirip gerektirmediği ise tartışmalara neden oldu.
ESKİ HAKEM YORUMLADI
İşte Deniz Ateş Bitnel'in yorumu:
'Murillo’nun Ayberk’e müdahalesi Kırmızı Kart!!!
Ayberk’e bakıyor ve bile isteye ayağını kaldırmaya devam ediyor!!!'
Spor
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