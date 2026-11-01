Beşiktaş-Kasımpaşa mücadelesinde yaşanan bir pozisyon, hakem kararlarını yeniden gündeme taşıdı.

Beşiktaşlı futbolcu Amir Murillo, rakibi Ayberk Karapo'ya yönelik hareketinde tekme attı. Kasımpaşalı futbolcu yerde kalırken pozisyonla ilgili hakem ekibinden herhangi bir VAR uyarısı gelmedi.

VAR'DAN MÜDAHALE GELMEDİ

Söz konusu pozisyonda VAR hakemlerinin orta hakem Reşat Onur Coşkunses'e inceleme tavsiyesinde bulunmadığı belirtildi. Murillo'nun hareketinin kart gerektirip gerektirmediği ise tartışmalara neden oldu.

ESKİ HAKEM YORUMLADI

İşte Deniz Ateş Bitnel'in yorumu:

'Murillo’nun Ayberk’e müdahalesi Kırmızı Kart!!!

Ayberk’e bakıyor ve bile isteye ayağını kaldırmaya devam ediyor!!!'

Spor

Emre Belözoğlu’nu çıldırtan karar! Kasımpaşalılar kırmızı bekledi, hakem o pozisyonda devam dedi