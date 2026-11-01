Liverpool - Arsenal CANLI BEIN SPORTS 3 İZLE || Liverpool - Arsenal maçı hangi kanalda, şifresiz canlı izleme linki var mı?

Arda Güler Fenerbahçe’ye kazandırmaya devam ediyor: 2 milyon euroluk bonus!

Real Madrid formasıyla 125. resmi maçına çıkmasıyla Fenerbahçe'ye 2 milyon euro daha kazandırması beklenen Arda Güler'in transferindeki bonus maddelerinin tamamlanması gündemde. Bu ödemenin gerçekleşmesiyle sarı-lacivertlilerin milli futbolcudan elde ettiği toplam gelir ortaya çıktı.