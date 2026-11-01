Kasımpaşa - Beşiktaş CANLI BEIN SPORTS İZLE || Kasımpaşa - Beşiktaş maçı şifresiz canlı izleme linki var mı?

Liverpool - Arsenal CANLI BEIN SPORTS 3 İZLE || Liverpool - Arsenal maçı hangi kanalda, şifresiz canlı izleme linki var mı?

İngiltere Premier Lig 9. haftasında Liverpool evinde Arsenal’i konuk ediyor. Bu akşam saat 19.30’da başlayacak karşılaşma beIN Sports 3 ekranlarından şifreli olarak yayınlanacak. Liverpool - Arsenal maçı canlı izleme linki ve canlı skor ekranı haberimizde.