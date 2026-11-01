Kasımpaşa - Beşiktaş CANLI BEIN SPORTS İZLE || Kasımpaşa - Beşiktaş maçı şifresiz canlı izleme linki var mı?
18:04, 01/11/2026, Pazar
Yeni Şafak
Kasımpaşa - Beşiktaş canlı...
Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Kasımpaşa evinde Beşiktaş’ı konuk ediyor. Bu akşam saat 19.00’da başlayacak karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından şifreli olarak yayınlanacak. Kasımpaşa - Beşiktaş maçı canlı izleme linki ve canlı skor ekranı haberimizde.
Süper Lig’in 10. haftasında Kasımpaşa ve Beşiktaş bu akşam saat 19.00’da karşı karşıya geliyor. Kasımpaşa - Beşiktaş maçını canlı izlemek için haberimize bakabilirsiniz.
KASIMPAŞA - BEŞİKTAŞ CANLI SKOR
KASIMPAŞA - BEŞİKTAŞ CANLI ANLATIM
Kasımpaşa - Beşiktaş maçının canlı anlatımı için
KASIMPAŞA - BEŞİKTAŞ CANLI İZLE
Kasımpaşa - Beşiktaş maçını canlı izlemek için
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