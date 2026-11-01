Sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı: Galatasaray'a dönüyor

Galatasaray'ın kiralık futbolcusu Carlos Cuesta'nın Brezilya macerası şanssız bir şekilde noktalandı.

Ali Naci Küçük'ün haberine göre, Vasco da Gama forması giyen Kolombiyalı stoper yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapattı. Yaşanan bu gelişmenin ardından 27 yaşındaki savunmacının, ocak ayının gelmesiyle birlikte bonservisini elinde bulunduran Galatasaray'a geri döneceği ifade edildi.

Vasco da Gama formasıyla 48 resmi karşılaşmaya çıkan Carlos Cuesta, bu süreçte takımına 3 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. Deneyimli stoper, sarı-kırmızılı forma ile ise bugüne dek 9 maçta görev yapmıştı.

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