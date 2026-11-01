Trabzonspor - Gaziantep FK maçı CANLI SKOR - CANLI ANLATIM
15:00, 01/11/2026, PazarG: Güncelleme: 15:02, 01/11/2026, Pazar
Yeni Şafak
Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Trabzonspor ile Gaziantep FK, Papara Park’ta karşılaştı. Bir pozisyonda Trabzonsporlu futbolcu Ozan Tufan (sağda), rakibi Kacper Kozlowski ile mücadele etti.
Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
Trendyol Süper Lig'de heyecan 10. hafta müsabakalarıyla devam ediyor. Trabzonspor evinde Gaziantep FK'yı ağırlıyor.
Maçın ilk 11'leri
Trabzonspor:Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Cabral, Melih, Fabinho, Salah, Muçi, Saviolo, Onuachu.
Gaziantep FK:Ataberk, Luis Perez, Sylla, Kerim, Camara, Efe, Bacuna, Gidado, Kozłowski, Sorescu, Stewart.
Başlıklar :Süper LigTrabzonsporGaziantep FK