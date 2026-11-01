Galatasaray'da şok istifa: Saldırıya uğradı, görevi bıraktı
13:00, 01/11/2026, PazarG: Güncelleme: 13:09, 01/11/2026, Pazar
Yeni Şafak
Galatasaray
Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı. Öztürk, kendisine yönelik fiziki saldırı ve hakarete uğradığını söyleyerek görevini bıraktı.
Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, yönetim kurulu toplantısında kendisine yönelik fiziki saldırı ve hakaretler nedeniyle istifa ettiğini duyurdu.
Öztürk'ün açıklamaları şu şekilde;
"27 Ekim tarihli Yönetim Kurulu toplantımızda gerçekleşen, fiili saldırıya ve ölmüş anneme hakarete dönüşen eylemi kabullenmeme ne Galatasaray terbiyem ne annemden babamdan aldığım terbiyem el vermez.
Bugün itibarıyla Galatasaray Yönetim Kurulu ve bağlı şirketlerdeki Yönetim Kurulu üyeliklerimden istifa ediyorum."
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Başlıklar :GalatasarayÜmit ÖztürkSüper Lig