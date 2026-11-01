Galatasaray'da şok istifa: Saldırıya uğradı, görevi bıraktı

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, yönetim kurulu toplantısında kendisine yönelik fiziki saldırı ve hakaretler nedeniyle istifa ettiğini duyurdu.

Öztürk'ün açıklamaları şu şekilde;

"27 Ekim tarihli Yönetim Kurulu toplantımızda gerçekleşen, fiili saldırıya ve ölmüş anneme hakarete dönüşen eylemi kabullenmeme ne Galatasaray terbiyem ne annemden babamdan aldığım terbiyem el vermez.

Bugün itibarıyla Galatasaray Yönetim Kurulu ve bağlı şirketlerdeki Yönetim Kurulu üyeliklerimden istifa ediyorum."

Spor

Dursun Özbek ile minik taraftar arasında güldüren Osimhen diyaloğu