"Belki inanmayacaksınız" diyerek açıkladı! Yayıncı kuruluştaki Kerem Aktürkoğlu detayı şoke etti

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, 1-0 öne geçtiği mücadelede sahasında Göztepe'ye 2-1 mağlup olarak lider Galatasaray'ın 9 puan gerisine düştü. Şampiyonluk yarışında ağır bir darbe alan sarı-lacivertlilerde maçın en çok konuşulan isimlerinden biri de Kerem Aktürkoğlu oldu.

Mücadeleye ilk 11'de başlayan ve 83 dakika sahada kalan milli futbolcu, bir pozisyon sonrasında kendisini protesto eden taraftarlarla tartışma yaşadı ve oyundan alınırken tribünlerin yoğun tepkisiyle karşılaştı.

Karşılaşmayı yayıncı kuruluşta değerlendiren Uğur Meleke, Kerem Aktürkoğlu'nun ikinci yarıdaki şaşırtıcı istatistiğini şu sözlerle paylaştı:

"Özellikle de bir tane oyuncu, Kerem Aktürkoğlu'nun performansına bakmak durumundayız. Kerem Aktürkoğlu şu anda görüntüde ikinci yarıya bir faul alarak başladı aslında. Sonra etkili iki tane de pozisyonu var. Bir tane şutu var direkten dönen, bir tane cılız vuruşu var ama onun dışında belki inanmayacaksınız ikinci yarıda 40 dakika oyunda kaldı, tek bir isabetli pası yok. İki pası var, ikisi de isabetsiz. Bir oyuncu koca bir 40 dakikayı, evet gol pozisyonlarına girdi, bir tane direkten döneni var, bir tane cılız vuruşu var, bir tane kafa denemesi var ama koca bir 40 dakikayı tek bir isabetli pas yapamadan bitirdi Kerem Aktürkoğlu."

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