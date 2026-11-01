Göztepe'den olay gönderme: Kadıköy'de bakın ne yediler
11:01, 01/11/2026, PazarG: Güncelleme: 11:16, 01/11/2026, Pazar
Yeni Şafak
Göztepeli futbolcuların yaşadığı sevinç.
Süper Lig 10. haftasında Fenerbahçe'yi deplasmanda geriden gelerek 2-1 mağlup eden Göztepe, maçın ardından sosyal medya hesabından gündem olan paylaşıma imza attı.
Süper Lig 10. haftasında Göztepe konuk olduğu Fenerbahçe'yi geriden gelerek 2-1 mağlup etti ve üst üste 4. galibiyetini alarak çıkışını sürdürdü. Kritik Kadıköy deplasmanından üç puanla dönen İzmir ekibi, sosyal medya hesabından yaptığı göndermeyle dikkat çekti.
Fenerbahçe'nin stadyum sponsoru Chobani'ye atıfta bulunan sarı-kırmızılılar, Kadıköy'de iki futbolcusuna yoğurt yedirdi. Göztepe bu fotoğrafın altına ise "Yoğurt yemek için bundan daha güzel bir hafta sonu olamazdı!" açıklamasını düştü.
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