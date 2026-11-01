Göztepe'den olay gönderme: Kadıköy'de bakın ne yediler

Süper Lig 10. haftasında Göztepe konuk olduğu Fenerbahçe'yi geriden gelerek 2-1 mağlup etti ve üst üste 4. galibiyetini alarak çıkışını sürdürdü. Kritik Kadıköy deplasmanından üç puanla dönen İzmir ekibi, sosyal medya hesabından yaptığı göndermeyle dikkat çekti.

Fenerbahçe'nin stadyum sponsoru Chobani'ye atıfta bulunan sarı-kırmızılılar, Kadıköy'de iki futbolcusuna yoğurt yedirdi. Göztepe bu fotoğrafın altına ise "Yoğurt yemek için bundan daha güzel bir hafta sonu olamazdı!" açıklamasını düştü.

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