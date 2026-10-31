Sergen Yalçın'ın telefonunu açmayan milli futbolcu! Kim olduğu ortaya çıktı
A Milli Takım'da Sergen Yalçın ile bazı futbolcular arasında yaşandığı öne sürülen telefon krizi yeniden gündeme geldi. TFF'nin yalanladığı iddialarla ilgili gazeteci İbrahim Seten'den dikkat çeken bir açıklama geldi.
A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktörlük görevine Sergen Yalçın'ın getirilmesinin ardından gündeme gelen iddialar tartışılmaya devam ediyor. Bazı milli futbolcuların, geçmişte televizyon programlarında yaptıkları açıklamalar nedeniyle Yalçın'la görüşmek istemediği öne sürülmüştü. Konuyla ilgili yeni bir açıklama yapan gazeteci İbrahim Seten, dikkat çeken bir isim verdi.
İddiaların gündeme gelmesinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) açıklama yaparak, bazı milli futbolcuların Sergen Yalçın'la görüşmek istemediği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurmuştu. Ancak gazeteci İbrahim Seten, söz konusu olayın yaşandığını savunarak isim verdi.
TELEFONU AÇMAYAN İSİM BARIŞ ALPER YILMAZ
Gazeteci İbrahim Seten, 343 Youtube kanalında yaptığı değerlendirmede Sergen Yalçın'ın yardımcısı Murat Kaytaz'ın Barış Alper Yılmaz'ı birkaç kez aradığını ancak milli futbolcunun telefonlara cevap vermediğini öne sürdü.
Seten, daha sonra Sergen Yalçın'ın da Barış Alper Yılmaz'ı aradığını ve futbolcunun yaklaşık 10 dakika sonra geri dönüş yaptığını belirtti.
İbrahim Seten'in konuya ilişkin açıklaması şu şekilde:
"Sergen Yalçın'ın yardımcısı (Murat Kaytaz) arıyor bir iki kere. Barış Alper Yılmaz açmıyor. Açmayınca habere konu olay oluyor. Sonrasında Sergen Yalçın arıyor. 10 dakika sonrasında geri dönüyor. Ve bunlar tamamen yaşanmamış gibi oluyor."