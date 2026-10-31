Sergen Yalçın'ın telefonunu açmayan milli futbolcu! Kim olduğu ortaya çıktı

TELEFONU AÇMAYAN İSİM BARIŞ ALPER YILMAZ

Gazeteci İbrahim Seten, 343 Youtube kanalında yaptığı değerlendirmede Sergen Yalçın'ın yardımcısı Murat Kaytaz'ın Barış Alper Yılmaz'ı birkaç kez aradığını ancak milli futbolcunun telefonlara cevap vermediğini öne sürdü.





Seten, daha sonra Sergen Yalçın'ın da Barış Alper Yılmaz'ı aradığını ve futbolcunun yaklaşık 10 dakika sonra geri dönüş yaptığını belirtti.





İbrahim Seten'in konuya ilişkin açıklaması şu şekilde:





"Sergen Yalçın'ın yardımcısı (Murat Kaytaz) arıyor bir iki kere. Barış Alper Yılmaz açmıyor. Açmayınca habere konu olay oluyor. Sonrasında Sergen Yalçın arıyor. 10 dakika sonrasında geri dönüyor. Ve bunlar tamamen yaşanmamış gibi oluyor."