Milan - Inter CANLI S SPORT İZLE || Milan - Inter maçı hangi kanalda, şifresiz canlı izleme linki var mı?
21:51, 31/10/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
Milan - Inter canlı...
İtalya Serie A 10. haftasında Milan evinde lider Inter’i konuk ediyor. Bu akşam saat 22.45’te başlayacak karşılaşma S Sport Plus ve S Sport 2’den şifreli olarak yayınlanacak. Milan - Inter maçı canlı izleme linki br canlı skor ekranı haberimizde.
Lider Inter İtalya Serie A’da bugün saat 22.45’de deplasmanda Milan ile karşılaşacak. Milan - Inter maçını canlı izlemek için haberimize bakabilirsiniz.
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Başlıklar :MilanInterİtalya Serie A