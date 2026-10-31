Bayern Münih - Borussia Dortmund CANLI S SPORT PLUS İZLE || Bayern Münih - Borussia Dortmund maçı hangi kanalda, şifresiz canlı izleme linki var mı?
19:34, 31/10/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
Bayern Münih - Borussia Dortmund canlı
Almanya Bundesliga 8. haftasında Bayern Münih evinde Borussia Dortmund’u konuk ediyor. Bu akşam saat 20.30’da başlayacak karşılaşma S Sport Plus ekranlarından şifreli olarak yayınlanacak. Bayern Münih - Borussia Dortmund maçı canlı izleme linki ve canlı skor ekranı haberimizde.
Bundesliga’da lider Bayern Münih evinde bu akşam saat 20.30’da Borussia Dortmund ile karşılaşacak. Bayern Münih - Borussia Dortmund maçını canlı izlemek için haberimize bakabilirsiniz.
BAYERN MÜNİH - BORUSSİA DORTMUND CANLI SKOR
BAYERN MÜNİH - BORUSSİA DORTMUND CANLI ANLATIM
Bayern Münih - Borussia Dortmund maçının canlı anlatımı için
BAYERN MÜNİH - BORUSSİA DORTMUND CANLI İZLE
Bayern Münih - Borussia Dortmund maçını canlı izlemek için
Spor
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Başlıklar :Bayern MünihBorussia DortmundBundesliga