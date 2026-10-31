Galatasaray'da sözleşme krizi: Bir türlü kabul etmiyor

Galatasaray'da genç kaleci Jankat Yılmaz ile yeni sözleşme görüşmelerinde henüz anlaşma sağlanamadı. Sarı-kırmızılı yönetimin sözleşme uzatmak için yaptığı teklifin oyuncu tarafından kabul edilmediği öğrenildi.

Gazeteci Mehmet Özcan'ın aktardığı bilgilere göre Jankat Yılmaz, Galatasaray'ın yeni sözleşme teklifine maç oynama garantisi talebi nedeniyle olumlu yanıt vermedi. Genç kalecinin kariyer planlamasında düzenli forma giymeye öncelik verdiği belirtildi.

GALATASARAY'DAN 1 MİLYON EUROLUK TEKLİF

Sarı-kırmızılı yönetimin Jankat Yılmaz'ı takımda tutmak amacıyla yaklaşık 1 milyon euro değerinde bir teklif sunduğu ifade edildi. Ancak genç file bekçisi, bu teklife rağmen sözleşme uzatma konusunda henüz ikna olmadı.

Jankat'ın sözleşmesini yeniledikten sonra kiralık olarak başka bir takıma gönderilme seçeneğine de sıcak bakmadığı aktarıldı.

GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Taraflar arasındaki görüşmelerin sürdüğü belirtilirken, Galatasaray yönetiminin genç kaleciyi takımda tutmak istediği öğrenildi.

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