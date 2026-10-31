Yıldız futbolcuyla ilgili şoke eden sözler! "Fenerbahçe onunla şampiyon olamaz"
16:02, 31/10/2026, CumartesiG: Güncelleme: 16:23, 31/10/2026, Cumartesi
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Fenerbahçe'de derbi mağlubiyeti sonrası İsmail Kartal ile yollar ayrılmıştı.
Eski teknik direktör ve futbol yorumcusu Giray Bulak, Fenerbahçe forması giyen tecrübeli defans oyuncusu Milan Skriniar ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.
Teknik direktör Giray Bulak, Fenerbahçe'nin Slovak stoperi Milan Skriniar'la ilgili çarpıcı sözler sarf etti.
Radyospor'a konuşan Giray Bulak, "Fenerbahçe şampiyon olmak istiyorsa Skriniar'dan kurtulması lazım. Skriniar gibi oyuncularla Fenerbahçe takımı şampiyon olamaz, herkesi kandırıyor." ifadelerini kullandı.
31 yaşındaki Milan Skriniar bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 18 maçta 1 gol atarken 2 de asist yaptı.
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