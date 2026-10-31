Burak Yılmaz'lı Çorum FK 3 puanı 3 golle aldı | ÖZETİ İZLE
15:35, 31/10/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Erzurumspor FK ile Arca Çorum FK, Kazım Karabekir Stadyumu'nda karşılaştı. Arca Çorum FK oyuncuları gol sevinci yaşadı.
Süper Lig'in 10. haftasında Erzurumspor ile Çorum FK karşı karşıya geldi. Konuk ekip, rakibini 3-1 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı. Maçla ilgili detaylar haberimizde...
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Erzurumspor evinde Çorum FK ile karşılaştı. Konuk ekip rakibini 3-1 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı.
Çorum'a galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Çağlar Söyüncü, 71 ve 79. dakikada (p) Jesus Ramirez kaydetti. Ev sahibi takımın tek golü ise 74. dakikada Ibrahim Diabate'den geldi.
Bu sonucun ardından Erzurumspor 14 puanda kalırken Çorum FK puanını 16'ya yükseltti.
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