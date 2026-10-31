Chelsea - Manchester United CANLI BEIN SPORTS 3 İZLE || Chelsea - Manchester United maçı hangi kanalda, şifresiz canlı izleme linki var mı?

İngiltere Premier Lig 9. haftasında Chelsea evinde Manchester United’ı konuk ediyor. Bugün saat 15.30’da başlayacak karşılaşma beIN Sports 3 ekranlarından şifreli olarak yayınlanacak. Chelsea - Manchester United maçı canlı izleme linki ve canlı skor ekranı haberimizde.