Ümit Özat'tan Fenerbahçe'ye teknik direktör önerisi: "Okan Buruk'un panzehiri" diyerek açıkladı

Özat, Okan Buruk'a karşı Emre Belözoğlu'nun uygun bir tercih olacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:





“Bana göre Okan Buruk’un panzehri Emre Belözoğlu! Eğer bir hoca gelecekse Emre Belözoğlu ya da Volkan Demirel olmalı. Doğru tercih yapılırsa kimin camianın evladı olduğunun önemi yok! Ama siz camianın evladı diye sürekli Aykut Kocaman’la İsmail Kartal’ı getirirseniz diğer camia evlatlarının günahı ne? Emre Belözoğlu geldi, son 12 yılda şampiyonluğa en çok yaklaşan isimlerden biriydi. Volkan Demirel, Tuncay Şanlı birinci adam olarak görev almadı ki! Sanki bu isimler hoca olmuş da başarısız olmuş gibi anlatıyorsunuz. Başarıları Aykut Kocaman’la İsmail Kartal sahiplensin, günahlarını Emre, Volkan, Tuncay çeksin! Niye çeksinler? Bu çocukları birinci adam olarak hiç getirdiniz mi ki? Volkan’ın, Tuncay’ın, Emre’nin ne suçu var?”