Galatasaray'da gözler Stuttgart maçına çevrildi
16:05, 31/10/2026, Cumartesi
AA
Abdülkerim Bardakcı ile Deniz Gül'ün idmandaki mücadelesi
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 4. haftasında 3 Kasım Salı günü Almanya temsilcisi Stuttgart’ı konuk edeceği maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla start aldı.
Topa sahip olma ve koşu çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla tamamlandı.
Sarı-kırmızılı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
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