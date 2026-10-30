Galibiyet coşkusuna katılmadı: Galatasaraylı yıldızdan şok tepki
22:37, 30/10/2026, CumaG: Güncelleme: 22:40, 30/10/2026, Cuma
Yeni Şafak
Galatasaray’ın TÜMOSAN Konyaspor karşısında aldığı farklı galibiyetin ardından yıldız futbolcudan dikkat çeken bir hareket geldi. Sarı-kırmızılı oyuncunun kendisini görüntüleyen kameramana verdiği tepki gündem oldu.
Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'u 4-0 mağlup etti.
Mücadelenin bitiş düdüğünün ardından Galatasaraylı futbolcular sahada galibiyet coşkusu yaşadı. Ancak Leroy Sane'nin gergin tavırları gözlerden kaçmadı.
Alman yıldızın kendisini yakın çekim yapan kameramana yönelik sözleri gündem oldu.
Alman futbolcunun, kendisini yakından görüntüleyen kameramana tepki gösterdiği ve küfür ettiği duyuldu.
Sane'nin maç sonundaki bu hareketi kısa sürede gündem oldu.
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