Fenerbahçe'nin eski yıldızı kırmızı karta rağmen oynayıp gol attı! Ülke karıştı

Benfica, Portekiz Kupası çeyrek finalinde konuk ettiği Gil Vicente'yi 4-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Benfica'nın gollerini Dodi Lukebakio (2), Georgiy Sudakov ve Jhon Duran kaydetti. Duran'ın golünde asisti Rafa Silva yaptı.

Maçta Benfica'nın son golünde ağları havalandıran Jhon Duran, başka bir konudan dolayı gündem oldu. Benfica'nın ligde Santa Clara ile deplasmanda oynadığı maçın uzatmalarında Jhon Duran, çıkan olaylar nedeniyle kırmızı kart görmüştü. NTV Spor'un aktardığı habere göre Duran hakkında soruşturma başlatıldığı için gördüğü kırmızı kartın kaldırıldığı ve bu nedenle Gil Vicente maçında oynadığı belirtildi. Kararın açıklanmasının 15 gün sürebileceği belirtildi.

Portekiz'i karıştırdı

Benfica ile Gil Vicente arasında oynanan maçın ardından konuşan konuk takımın teknik direktörü Luis Pinto, kırmızı kart kararını eleştirdi. Pinto açıklamasında, "Duran'ın kadroya dahil edilmesine şaşırdım. Espigares'in (Benfica maçında kırmızı kart gördü) Guimaraes maçında oynayabilmesini umuyorum çünkü cezası bitmiş bir oyuncuya da sahip olmak istiyorum. Daha rekabetçi bir lig ve daha rekabetçi kupalar istiyorsak, takındığımız tavırları gözden geçirmeliyiz. Bu maçtan bir gün önce kırmızı kart gören bir oyuncunun cezasının kaldırılması birçok şeyi sorgulatıyor." dedi.