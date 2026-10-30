Bursaspor'un gol makinesi Süper Lig devine

Kul, transferin devre arasında gündeme gelebileceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:





"Bursaspor Başkanı Enes Çelik'in açıklamaları oldu Iheanacho'nun transferiyle ilgili... Fenerbahçe'nin ilgilendiği yönünde haberler var, böyle bir istihbarat geldi, bu takımın Fenerbahçe olduğu yönünde.Tabii bayağı fark yaratıyor Iheanacho. Zaten geçmişi, üst seviye bir isim. Geçen yıl da Samsunspor iddiaları vardı. Fenerbahçe'nin yabancı kontenjanı dolu şu an, oyuncu göndermesi gerekiyor ama devre arasında gündem olacak gibi gözüküyor."