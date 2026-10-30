Bursaspor'un gol makinesi Süper Lig devine
Trendyol 1. Lig'de liderlik koltuğunda bulunan Bursaspor'un golcüsü Iheanacho, performansıyla transfer gündemine girdi. Nijeryalı futbolcunun Süper Lig devinin radarında olduğu öne sürüldü.
Bursaspor'un bu sezonki çıkışında önemli pay sahibi olan Iheanacho, attığı 16 golle Trendyol 1. Lig'de gol krallığı yarışının zirvesinde yer alıyor.
30 yaşındaki Nijeryalı futbolcunun performansı, transfer iddialarını da beraberinde getirdi.
Gazeteci Ahmet Selim Kul, HT Spor yayınında Bursasporlu futbolcuyla Fenerbahçe'nin ilgilendiği yönünde kendisine bilgi ulaştığını söyledi.
Kul, transferin devre arasında gündeme gelebileceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Bursaspor Başkanı Enes Çelik'in açıklamaları oldu Iheanacho'nun transferiyle ilgili... Fenerbahçe'nin ilgilendiği yönünde haberler var, böyle bir istihbarat geldi, bu takımın Fenerbahçe olduğu yönünde.Tabii bayağı fark yaratıyor Iheanacho. Zaten geçmişi, üst seviye bir isim. Geçen yıl da Samsunspor iddiaları vardı. Fenerbahçe'nin yabancı kontenjanı dolu şu an, oyuncu göndermesi gerekiyor ama devre arasında gündem olacak gibi gözüküyor."