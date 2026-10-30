Beşiktaş'ın Hapoel Beer-Sheva maçını oynayacağı stadyum belli oldu

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Hapoel Beer-Sheva ile oynayacağı 5. hafta mücadelesinin nerede yapılacağı belli oldu.

HT Spor'un haberine göre Başkan Serdal Adalı, karşılaşmanın oynanacağı yerle ilgili UEFA ve Gürcistanlı yetkililerle görüşmeler gerçekleştirdi.

Maç seyircili oynanacak

Yapılan görüşmelerin ardından mücadelenin Gürcistan'ın Batum şehrinde oynanması ve taraftarların tribündeki yerini alması kesinleşti.

Beşiktaş ile Hapoel Beer-Sheva, 26 Kasım Perşembe günü Adjarabet Arena'da karşı karşıya gelecek.

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