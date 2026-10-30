Beşiktaş'ın Hapoel Beer-Sheva maçını oynayacağı stadyum belli oldu
17:48, 30/10/2026, CumaG: Güncelleme: 18:04, 30/10/2026, Cuma
DiğerYeni Şafak
Adjarabet Stadyumu
UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında İsrail takımı Hapoel Beer-Sheva'yı konuk edecek Beşiktaş'ın karşılaşmayı oynayacağı şehir netleşti.
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Hapoel Beer-Sheva ile oynayacağı 5. hafta mücadelesinin nerede yapılacağı belli oldu.
HT Spor'un haberine göre Başkan Serdal Adalı, karşılaşmanın oynanacağı yerle ilgili UEFA ve Gürcistanlı yetkililerle görüşmeler gerçekleştirdi.
Maç seyircili oynanacak
Yapılan görüşmelerin ardından mücadelenin Gürcistan'ın Batum şehrinde oynanması ve taraftarların tribündeki yerini alması kesinleşti.
Beşiktaş ile Hapoel Beer-Sheva, 26 Kasım Perşembe günü Adjarabet Arena'da karşı karşıya gelecek.
Spor
Vincenzo Italiano'nun vazgeçilmezini istediler! Yönetim 'tek şartla gönderirim' dedi
Başlıklar :Avrupa LigiBeşiktaşHapoel Beer-Sheva