Fenerbahçe'den son dakika teknik direktör açıklaması

Fenerbahçe Kulübü, Dirk Kuyt'ın milli araya kadar takımın başında görev alacağını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, yapılan yönetim kurulu toplantısında teknik yapılanmaya ilişkin değerlendirmelerde bulunulduğu belirtildi.

Değerlendirmeler sonucunda, "Milli maçlar nedeniyle lige verilecek araya kadar futbol A takımımızın teknik sorumluluğunun Dirk Kuyt tarafından yürütülmesine karar verilmiştir. Yeni teknik direktörümüzün belirlenmesine yönelik çalışmaların, yönetim kurulumuz tarafından oluşturulan komite tarafından yürütülmesine ve sürecin hızla ilerletilmesine karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe, milli araya kadar Göztepe, Liverpool ve Çorum FK ile karşı karşıya gelecek.

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