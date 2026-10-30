Umut Meraş'tan kadro dışı iddiasına cevap geldi
15:38, 30/10/2026, CumaG: Güncelleme: 15:47, 30/10/2026, Cuma
Yeni Şafak
Amedspor forması giyen Umut Meraş hakkında sosyal medyada ortaya atılan kadro dışı iddiası gündem oldu. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı Instagram hesabından kutladığı için 30 yaşındaki futbolcunun kadro dışı bırakıldığı öne sürüldü. İddialara yanıt veren Meraş, yaptığı yorumla haberleri yalanladı.
Amedspor'da forma giyen Umut Meraş hakkında sosyal medyada dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
İddiaya göre Diyarbakır temsilcisi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı sosyal medya hesabından kutlayan tecrübeli futbolcuyu kadro dışı bıraktı.
Kısa sürede sosyal medyada yayılan iddianın ardından Umut Meraş'tan açıklama geldi.
Söz konusu habere yorum yapan 30 yaşındaki futbolcu, "Benim niye haberim yok?" ifadelerini kullanarak kadro dışı bırakıldığı yönündeki iddiayı yalanladı.
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