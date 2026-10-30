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İsmail Kartal’ı her maçın ardından üstü kapalı eleştiriyordu: Ayrılık haberine en çok o sevindi!

İsmail Kartal’ı her maçın ardından üstü kapalı eleştiriyordu: Ayrılık haberine en çok o sevindi!

10:22, 30/10/2026, CumaG: Güncelleme: 10:26, 30/10/2026, Cuma
Yeni Şafak
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İsmail Kartal’ı her maçın ardından üstü kapalı eleştiriyordu: Ayrılık haberine en çok o sevindi!
Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın ayrılığı bayram havasıyla karşılandı

Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona ererken, takımın yabancı futbolcularının teknik adamla iletişim sorunu yaşadığı ve ayrılığı olumlu karşıladığı öne sürüldü.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal ile yolların ayrılmasının ardından takım içerisindeki gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. Sarı-lacivertli ekipte teknik direktör değişikliğinin futbolcular üzerindeki etkisi merak edilirken, soyunma odasındaki havaya ilişkin dikkat çeken iddialar ortaya atıldı.

YABANCI FUTBOLCULARLA İLETİŞİM SORUNU İDDİASI

Aktarılan bilgilere göre Fenerbahçe'nin yabancı futbolcuları ile İsmail Kartal arasında uzun süredir sağlıklı bir iletişim bulunmuyordu. Takım içerisinde teknik heyet ile bazı oyuncular arasında mesafe oluştuğu ve bu durumun soyunma odasına da yansıdığı ileri sürüldü.

İddialarda, Kartal'ın ayrılığının özellikle yabancı futbolcular tarafından olumlu karşılandığı belirtildi. Deneyimli teknik adama veda mesajı paylaşan yerli futbolcuların sayısının da sınırlı kaldığı ifade edildi.

SKRINIAR'IN AÇIKLAMALARI DİKKAT ÇEKTİ

Fenerbahçe kaptanı Milan Skriniar'ın, alınan başarısız sonuçların ardından yaptığı açıklamalar da gündeme getirildi. Slovak savunmacının bazı değerlendirmelerinin teknik direktör İsmail Kartal'a yönelik üstü kapalı eleştiri olarak yorumlandığı aktarıldı.

GÖZTEPE VE LIVERPOOL MAÇLARI ÖNCESİ YENİ DÖNEM

Teknik direktör değişikliğinin ardından Fenerbahçe'de gözler Göztepe ve Liverpool karşılaşmalarına çevrildi. Takım içerisindeki taktiksel tercihlerden memnun olmadığı öne sürülen futbolcuların, yeni dönemde performanslarını yükseltmeleri bekleniyor.

Sarı-lacivertli futbolcuların teknik direktör değişikliğiyle birlikte sahaya daha farklı bir anlayışla çıkacağı değerlendirilirken, bu değişimin sonuçlara nasıl yansıyacağı merak konusu oldu.


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Başlıklar :Fenerbahçeİsmail KartalSkriniar
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