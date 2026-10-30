Cristiano Ronaldo'dan 15 dakikada hat-trick! 1000. gole sadece ramak kaldı
Suudi Arabistan Pro Lig'in 12. haftasında Al Nassr, Al Kholood'u 5-3 mağlup etti. Cristiano Ronaldo, ikinci yarıda 15 dakika içinde yaptığı hat-trick ile galibiyetin mimarı oldu. Peki Cristiano Ronaldo'nun kaç golü oldu, 1000. gole kaç kaldı? İşte detaylar.
Suudi Arabistan Pro Lig'in 12. haftasında Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr, sahasında Al Kholood'u konuk etti. Gol düellosuna sahne olan karşılaşmada Al Nassr, ikinci yarıda yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo'nun etkili performansıyla sahadan 5-3 galip ayrıldı.
İLK YARIDA 4 GOL ÇIKTI
Karşılaşmaya hızlı başlayan konuk ekip, 16. dakikada Domingues'in golüyle öne geçti. Al Nassr, 24. dakikada Angelo ile eşitliği yakaladı.
Ev sahibi ekip, 38. dakikada Sadio Mane'nin golüyle öne geçerken Al Kholood, 45+2. dakikada Essomba'nın kaydettiği golle skoru 2-2'ye getirdi. İlk yarı, iki takımın karşılıklı golleriyle beraberlikle tamamlandı.
CRİSTİANO RONALDO'DAN 15 DAKİKADA HAT-TRİCK
İkinci yarıda sahneye Cristiano Ronaldo çıktı. Portekizli yıldız, 66. dakikada attığı golle Al Nassr'ı yeniden öne geçirdi.
Ronaldo, 72. dakikada bir kez daha fileleri havalandırarak farkı ikiye çıkardı. Yıldız futbolcu, 81. dakikada kendisinin üçüncü, takımının beşinci golünü kaydederek hat-trick yaptı.
Al Kholood'da Domingues, 90+4. dakikada attığı golle maçın skorunu belirledi. Al Nassr, sahadan 5-3'lük galibiyetle ayrıldı.
RONALDO'NUN 1000 GOL HEDEFİNE 15 GOL KALDI
Al Kholood karşısında üç gol birden atan Cristiano Ronaldo, kariyerindeki toplam gol sayısını 985'e yükseltti.
Resmi maçlarda 1000 gol barajına ulaşmayı hedefleyen Portekizli yıldızın bu hedefi gerçekleştirmesi için 15 gol daha atması gerekiyor. Ronaldo, futbol tarihinin en dikkat çekici bireysel başarılarından birine imza atmak için mücadelesini sürdürüyor.
AL NASSR PUANINI 28'E YÜKSELTTİ
Al Kholood karşısında aldığı galibiyetle puanını 28'e çıkaran Al Nassr, ligdeki iddiasını sürdürdü. Konuk ekip Al Kholood ise 12 puanda kaldı.
Gecenin öne çıkan ismi olan Cristiano Ronaldo, ikinci yarıdaki hat-trick performansıyla hem takımına üç puanı kazandırdı hem de 1000 gol hedefine bir adım daha yaklaştı.