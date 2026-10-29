Galatasaray'ın Konya kafilesi belli oldu! Tek eksik
17:08, 29/10/2026, PerşembeG: Güncelleme: 17:14, 29/10/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe takımları RAMS Park'ta karşılaştı. Karşılaşma öncesi Galatasaray oyuncuları takım fotoğrafı çektirdi.
Süper Lig'de TÜMOSAN Konyaspor'la deplasmanda karşılaşacak Galatasaray'da kafile belli oldu. Sarı-kırmızılılar Konya'ya tek eksikle gidiyor.
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'la karşılaşacak. Zorlu maç öncesi sarı-kırmızılıların kamp kadrosu açıklandı.
Galatasaray'ın Konya kafilesinde Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart gördüğü için cezalı duruma düşen Abdülkerim Bardakcı yer almadı.
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Galatasaray'ı Amedspor maçında bekleyen büyük tehlike! Alarm verildi