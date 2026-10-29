Vincenzo Italiano'nun vazgeçilmezini istediler! Yönetim 'tek şartla gönderirim' dedi
Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano'nun gözde isimlerinden olan yıldız futbolcuya talip çıktı. Siyah-beyazlı yönetim ise ayrılık için şart öne sürdü.
Beşiktaş'ta göreve Vincenzo Italiano'nun getirilmesiyle birlikte performansını artıran ve ilk 11'in vazgeçilmezlerinden olan isimlerden biri de Emirhan Topçu. Bu sezon tüm kulvarlarda 15 maça çıkan ve bin 273 dakika süre alan Emirhan Topçu, Italiano'nun defans hattında olmazsa olmazlarından.
26 yaşındaki stoper, yükselen performansıyla Avrupa ekiplerinin de dikkatini çekmiş durumda. Emirhan Topçu için devrede olan kulüpler ise Sözcü'ye göre Hull City ve Nice.
Beşiktaş yönetimi ise ancak beklentileri karşılayan bir teklif gelmesi halinde Emirhan Topçu için ayrılık seçeneğini gündemine alacak. Milli futbolcunun Beşiktaş ile 2027-28 sezonu sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor.