Vincenzo Italiano'nun vazgeçilmezini istediler! Yönetim 'tek şartla gönderirim' dedi

Beşiktaş'ta göreve Vincenzo Italiano'nun getirilmesiyle birlikte performansını artıran ve ilk 11'in vazgeçilmezlerinden olan isimlerden biri de Emirhan Topçu. Bu sezon tüm kulvarlarda 15 maça çıkan ve bin 273 dakika süre alan Emirhan Topçu, Italiano'nun defans hattında olmazsa olmazlarından.