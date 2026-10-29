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Krizin boyutu büyüyor: Dünyaca ünlü yıldızın formasını yaktılar!

Krizin boyutu büyüyor: Dünyaca ünlü yıldızın formasını yaktılar!

14:22, 29/10/2026, PerşembeG: Güncelleme: 14:29, 29/10/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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Krizin boyutu büyüyor: Dünyaca ünlü yıldızın formasını yaktılar!
Kylian Mbappe'nin formasını böyle yaktılar

Real Madrid'in Fransız yıldızı Kylian Mbappe, Çin'de tartışmaların odağına yerleşti. Ünlü futbolcunun, kendisiyle ilgili bir internet şakasını anlatırken Çin'in eski lideri Mao Zedong'a gönderme yaptığı düşünülen ifadeleri ülkede tepkiyle karşılandı. Sosyal medyada Mbappe'nin formasının yakıldığı görüntüler de gündeme geldi.

Real Madrid'in yıldızı Kylian Mbappe'nin, Çin'in eski lideri Mao Zedong'a gönderme yaptığı düşünülen sözleri ülkede büyük tepki çekti. Fransız futbolcu özür dilese de Çinli taraftarların tepkisi dinmedi; bazı markalar yıldız oyuncuyla iş birliklerini sonlandırırken Çin devlet televizyonu LaLiga yayınlarını durdurdu.

NE OLMUŞTU?

Fransız futbolcu, katıldığı bir programda kendisiyle ilgili en komik internet görsellerinden birini anlatırken yüzünün Mao Zedong'un görüntüsüne yerleştirildiği bir görsele değindi. Mbappe, görseldeki kişiyi "Çinli bir diktatör" olarak tanımladı.Söz konusu ifadeler, Çin'de büyük tepkiye neden oldu. Ülkede Mao Zedong hakkında yapılan şakalar hassas bir konu olarak görülürken Mbappe'nin açıklamaları sosyal medyada tartışma yarattı.

ÇİNLİ ŞİRKETLER MBAPPE YOLLARINI AYIRDI

Tepkilerin ardından Çinli şirketler de harekete geçti. Dongpeng, Mengniu ve Milkground markalarının Mbappe ile ticari iş birliklerini sonlandırdığı bildirildi.

Çin devlet televizyonunu yöneten China Media Group'un da LaLiga maçlarının yayınlarını askıya aldığı ve Mbappe'nin yer aldığı reklamları kaldırdığı aktarıldı. Böylece tartışma, yalnızca futbolcunun kişisel imajıyla sınırlı kalmayarak İspanya futbolunun Çin'deki yayın ve sponsorluk ilişkilerine de yansıdı.

MBAPPE ÖZÜR DİLEDİ REAL MADRİD'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Tepkilerin büyümesi üzerine Mbappe, yaptığı açıklamada sözlerinin yanlış anlaşıldığını değil, düşüncesizce ifade edildiğini belirterek üzüntüsünü dile getirdi. Fransız yıldız, sözlerinin Çin'deki birçok kişiyi incittiğini anladığını ifade etti ve Çin halkına, ülkenin tarihine duyduğu saygıyı vurgulayarak özür diledi.

Real Madrid de tartışmayla ilgili açıklama yaparak Çin halkından özür diledi. Kulüp, Çin'in tarihine, kültürüne ve vatandaşlarına saygı duyduğunu belirtti. LaLiga yönetimi de açıklamaların taraftarlarda yarattığı rahatsızlıktan dolayı üzüntüsünü bildirdi.

FORMASINI YAKTILAR

Ancak Mbappe'nin özrüne rağmen Çin'deki tepkiler devam etti. Sosyal medyada Fransız futbolcuya yönelik eleştiriler sürerken formasının yakıldığı görüntüler de gündeme taşındı.




Başlıklar :Real MadridKylian MbappéÇinMao Zedong
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