Real Madrid’de bu kararla yer yerinden oynayacak: Mourinho’nun Arda Güler planı ortaya çıktı

Arda'nın Mourinho'nun sisteminin temel parçalarından biri olduğu vurgulanarak şu ifadelere yer verildi, "El Clasico'da sadece belirleyici olmakla kalmadı, aynı zamanda maçın herhangi bir aşamasında ne kadar etkili olabileceğine dair güçlü bir mesaj verdi. Arda Güler'in bu sezonki performansı muhteşemdi. Aslında, durdurulamaz Mbappe'nin ardından Real Madrid'in en etkili ikinci hücum oyuncusu oldu." ifadeleri yer aldı.