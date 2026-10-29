Real Madrid’de bu kararla yer yerinden oynayacak: Mourinho’nun Arda Güler planı ortaya çıktı
İspanya'da haftanın dev randevusunda ezeli rakibini 2-1 mağlup eden eflatun-beyazlılarda milli yıldızın performansı manşetleri süsledi. Deplasmanda alınan kritik derbi galibiyeti sonrası Mourinho'nun milli futbolcumuz hakkındaki kararı netleşti.
Bu sezon gösterdiği performansla Real Madrid adına en önemli isimlerinden biri olan milli futbolcu, karşılaşmalara ilk 11 başlasa da maçların ikinci yarısında oyundan çıkan ilk isimlerden biri olmuştu.
Bu durum, İspanyol basınında da gündem olmuş ve Jose Mourinho'ya eleştiriler yönetilerek Arda'nın daha fazla süre alması gerektiği vurgulanmıştı.
ARDA İÇİN KARAR
Barcelona maçına da ilk 11'de başlayan Arda, 90. dakikada kenara gelmişti. Marca'da yer alan habere göre Arda, bu maçtaki performansıyla Mourinho'nun dokunulmazları arasına girdi. Milli yıldızın artık Federico Valverde, Jude Bellingham ve Kylian Mbappe gibi maç skor olarak rahatlamadığı sürece oyundan çıkmasının beklenmediği belirtildi.
Arda'nın Mourinho'nun sisteminin temel parçalarından biri olduğu vurgulanarak şu ifadelere yer verildi, "El Clasico'da sadece belirleyici olmakla kalmadı, aynı zamanda maçın herhangi bir aşamasında ne kadar etkili olabileceğine dair güçlü bir mesaj verdi. Arda Güler'in bu sezonki performansı muhteşemdi. Aslında, durdurulamaz Mbappe'nin ardından Real Madrid'in en etkili ikinci hücum oyuncusu oldu." ifadeleri yer aldı.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Arda Güler, Real Madrid formasıyla bu sezon 12 maçta süre aldı. Milli futbolcu bu karşılaşmalarda 3 gol ve 5 asist kaydetti.