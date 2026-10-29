Aykut Kocaman Fenerbahçe’ye geri dönüyor: Tek bir şartı var
İsmail Kartal sonrası teknik direktör arayışına giren Fenerbahçe’de Aykut Kocaman’ın geri dönüşü yeniden gündeme geldi. Tecrübeli çalıştırıcının görevi kabul etmesi için öne sürdüğü iddia edilen şart ise dikkat çekti.
Fenerbahçe’de İsmail Kartal ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük koltuğu için yeni isimler konuşulmaya başlandı.
Sarı-lacivertlilerin eski teknik direktörü Aykut Kocaman’ın da gündeme geldiği süreçte, deneyimli çalıştırıcının göreve dönüşüyle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
Aykut Kocaman, Fenerbahçe’den gelen ilgiye olumlu yaklaşıyor.
Ancak deneyimli teknik adamın, teknik direktörlük görevini kabul etmek için futbol yapılanmasında görev yapan Oğuz Çetin’in istifa etmesini şart koştuğu öğrenildi.
Çetin’in görevinden ayrılması halinde Kocaman, sarı-lacivertli takımın başına geçmeye hazır.
İkili arasında daha önce neler yaşandı?
Aykut Kocaman, 2026 yazında Fenerbahçe’de teknik direktörlük görevi için yürütülen süreçte Oğuz Çetin ile birlikte sezon planlaması ve transfer tercihleri üzerine çalıştığını açıklamıştı. Kocaman, 24 Haziran’da yaptığı açıklamada, Çetin ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ardından iletişimin aniden kesildiğini ve yönetimin kararını medyadan öğrendiğini belirtmişti.