Aykut Kocaman Fenerbahçe’ye geri dönüyor: Tek bir şartı var

İkili arasında daha önce neler yaşandı?





Aykut Kocaman, 2026 yazında Fenerbahçe’de teknik direktörlük görevi için yürütülen süreçte Oğuz Çetin ile birlikte sezon planlaması ve transfer tercihleri üzerine çalıştığını açıklamıştı. Kocaman, 24 Haziran’da yaptığı açıklamada, Çetin ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ardından iletişimin aniden kesildiğini ve yönetimin kararını medyadan öğrendiğini belirtmişti.