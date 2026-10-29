Liverpool bu kez o yıldızı izlemeye gelecek! Galatasaray’dan talep ettiler

Söz konusu iddia, Galatasaray'ın Avrupa arenasındaki karşılaşmasının transfer piyasası açısından da yakından takip edileceğine işaret ediyor. Ancak Liverpool'un oyuncu için resmî bir transfer girişiminde bulunup bulunmadığına ilişkin doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.



