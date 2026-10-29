Liverpool bu kez o yıldızı izlemeye gelecek! Galatasaray’dan talep ettiler
Galatasaray ile Stuttgart arasında oynanacak karşılaşma, Avrupa kulüplerinin de takibinde olacak. İngiliz devi Liverpool'un, sarı-kırmızılıların maçında yıldız futbolcuyu izlemek istediği ve Galatasaray'dan loca talebinde bulunduğu öne sürüldü.
Galatasaray'ın Stuttgart ile oynayacağı mücadele öncesinde dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi. Sözcü'de yer alan habere göre İngiltere Premier League ekiplerinden Liverpool, karşılaşmada Aleksey Batrakov'u yakından takip edecek.
İngiliz ekibinin, Rus futbolcunun performansını tribünden izlemek amacıyla Galatasaray yönetiminden loca talep ettiği belirtildi.
Liverpool, Aleksey Batrakov'u takip edecek
Liverpool'un Galatasaray-Stuttgart karşılaşmasına temsilci göndererek Aleksey Batrakov'u izlemesinin beklendiği aktarıldı. Genç futbolcunun performansının İngiliz ekibi tarafından değerlendirileceği öne sürüldü.
Söz konusu iddia, Galatasaray'ın Avrupa arenasındaki karşılaşmasının transfer piyasası açısından da yakından takip edileceğine işaret ediyor. Ancak Liverpool'un oyuncu için resmî bir transfer girişiminde bulunup bulunmadığına ilişkin doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.
Galatasaray'dan loca talebinde bulundu
Haberde yer alan bir diğer dikkat çekici ayrıntı ise Liverpool'un Galatasaray'dan loca istemesi oldu. İngiliz ekibinin, Batrakov'u takip etmek üzere karşılaşmayı statta izlemek istediği ifade edildi.