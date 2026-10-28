Orduspor - 1461 Trabzonspor CANLI A SPOR İZLE || 52 Orduspor - 1461 Trabzonspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
19:35, 28/10/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Orduspor - 1461 Trabzonspor canlı...
Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında 52 Orduspor evinde 1461 Trabzonspor'u konuk ediyor. Bu akşam saat 20.30'da başlayacak karşılaşma A Sport ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak. 52 Orduspor - 1461 Trabzonspor maçı canlı izleme linki ve A Spor canlı yayın ekranı haberimize.
Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur heyecanı başlıyor. İki Karadeniz temsilcisi 52 Orduspor ve 1461 Trabzonspor bu akşam saat 20.30'da karşı karşıya gelecek. 52 Orduspor - 1461 Trabzonspor maçını canlı izlemek için haberimize bakabilirsiniz.
52 ORDUSPOR - 1461 TRABZONSPOR CANLI SKOR
52 ORDUSPOR - 1461 TRABZONSPOR CANLI ANLATIM
52 Orduspor - 1461 Trabzonspor maçının canlı anlatımı için
52 ORDUSPOR - 1461 TRABZONSPOR CANLI İZLE
52 Orduspor - 1461 Trabzonspor maçını canlı izlemek için
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