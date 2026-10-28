Montella'dan Fenerbahçe'ye dikkat çeken talep: Yönetim sıcak bakmadı
15:02, 28/10/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 15:04, 28/10/2026, Çarşamba
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Fenerbahçe’de yeni teknik direktör arayışları sürerken Vincenzo Montella ile yapılan görüşmelerde dikkat çeken bir ayrıntı ortaya çıktı. İtalyan çalıştırıcının sarı-lacivertli yönetimden istediği şartın, anlaşma sürecinde görüş ayrılığına yol açtığı öne sürüldü.
İsmail Kartal ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de yönetim, yeni teknik direktör arayışlarına hemen başladı.
Adaylar arasında yer alan Vincenzo Montella ile bir görüşme gerçekleştirildiği bildirildi.
NTV Spor'un haberine göre İtalyan teknik adam, sarı-lacivertli kulüpten 3 yıllık sözleşme talep etti.
Fenerbahçe yönetiminin ise teknik direktörlük görevinde bu kadar uzun vadeli bir sözleşme yapmayı düşünmediği aktarıldı.
Taraflar arasında sözleşme süresi konusunda yaşanan görüş ayrılığının, görüşmelerin seyrini olumsuz yönde etkilediği ifade edildi.
Başlıklar :FenerbahçeVincenzo Montellaİsmail Kartal