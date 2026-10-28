Samsunspor'da Başakşehir mesaisi
12:57, 28/10/2026, Çarşamba
AA
Kırmızı-beyazlı futbolcular idmanda ısınma koşusu yaptı.
Samsunspor, Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında 1 Kasım Pazar günü deplasmanda İstanbul Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Nenad Bjelica yönetimindeki antrenman 1 saat 10 dakika sürdü.
Antrenmanda ısınma koşusu ve fizik koordinasyon hareketleri yapan futbolcular, taktik çalışmayla günü tamamladı.
İdmanda sakatlıkları süren Emre Kılınç ve Fatih Kaya takımdan ayrı koşu çalışması yaptı.
Kırmızı-beyazlı takım, İstanbul Başakşehir maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
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