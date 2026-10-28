Yapay zekaya sorduk: Fenerbahçe’nin yeni hocası kim olmalı? Sürpriz yanıt

“Şimdi gündemde Montella, Emre Belözoğlu ve Aykut Kocaman gibi isimler de var. Önce bu isimlere bakalım, sonra diğer adaylarımı konuşalım. Benim ilk tercihim Montella olurdu. Benim aradığım profil, oyunculara belirgin bir oyun planı verebilen ve taktiksel esnekliği olan bir hoca. Montella'yı bu nedenle ilk sıraya koyarım.”