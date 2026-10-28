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Yapay zekaya sorduk: Fenerbahçe’nin yeni hocası kim olmalı? Sürpriz yanıt

Yapay zekaya sorduk: Fenerbahçe’nin yeni hocası kim olmalı? Sürpriz yanıt

10:14, 28/10/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 10:16, 28/10/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
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Yapay zekaya sorduk: Fenerbahçe’nin yeni hocası kim olmalı? Sürpriz yanıt

Fenerbahçe’de teknik direktör İsmail Kartal ile yollar ayrıldı. Biz de ‘Fenerbahçe’nin yeni hocası kim olmalı’ diye yapay zekaya sorduk. İşte yapay zekanın yanıtı…

Fenerbahçe’de İsmail Kartal dönemi sona erdi. Sarı lacivertliler, Kartal’ın istifasının kabul edildiğini açıkladı.

Fenerbahçe’de İsmail Kartal dönemi sona erdi. Sarı lacivertliler, Kartal’ın istifasının kabul edildiğini açıkladı.

Fenerbahçe’de de yeni hoca arayışları başlamış durumda. 

Fenerbahçe’de de yeni hoca arayışları başlamış durumda.&nbsp;

Biz de ‘Fenerbahçe’nin yeni hocası kim olmalı’ diye yapay zekaya sorduk. İşte yapay zekanın yanıtı:

Biz de ‘Fenerbahçe’nin yeni hocası kim olmalı’ diye yapay zekaya sorduk. İşte yapay zekanın yanıtı:

“Fenerbahçe'nin yeni hocası, yalnızca büyük isim olduğu için değil, takıma güçlü bir oyun kimliği kazandırabileceği için seçilmeli. Ben olsam önceliği, tempolu futbol oynatan, önde baskı kuran, takım boyunu kısa tutan ve büyük maçlarda rakibine göre ezilmeyen bir teknik adama verirdim.”

“Fenerbahçe'nin yeni hocası, yalnızca büyük isim olduğu için değil, takıma güçlü bir oyun kimliği kazandırabileceği için seçilmeli. Ben olsam önceliği, tempolu futbol oynatan, önde baskı kuran, takım boyunu kısa tutan ve büyük maçlarda rakibine göre ezilmeyen bir teknik adama verirdim.”

“Şimdi gündemde Montella, Emre Belözoğlu ve Aykut Kocaman gibi isimler de var. Önce bu isimlere bakalım, sonra diğer adaylarımı konuşalım. Benim ilk tercihim Montella olurdu. Benim aradığım profil, oyunculara belirgin bir oyun planı verebilen ve taktiksel esnekliği olan bir hoca. Montella'yı bu nedenle ilk sıraya koyarım.”

“Şimdi gündemde Montella, Emre Belözoğlu ve Aykut Kocaman gibi isimler de var. Önce bu isimlere bakalım, sonra diğer adaylarımı konuşalım. Benim ilk tercihim Montella olurdu. Benim aradığım profil, oyunculara belirgin bir oyun planı verebilen ve taktiksel esnekliği olan bir hoca. Montella'yı bu nedenle ilk sıraya koyarım.”

“İkinci ise Emre Belözoğlu olur. Fenerbahçe'yi ve kulübün beklentilerini tanıması bir avantaj. Fakat böylesine yüksek baskılı bir ortamda yalnızca camiayı tanımak yetmez; oyun istikrarı ve büyük maç performansı da belirleyici olmalı.”

“İkinci ise Emre Belözoğlu olur. Fenerbahçe'yi ve kulübün beklentilerini tanıması bir avantaj. Fakat böylesine yüksek baskılı bir ortamda yalnızca camiayı tanımak yetmez; oyun istikrarı ve büyük maç performansı da belirleyici olmalı.”

“Üçüncü sırada Aykut Kocaman olur. Kulübü ve camianın beklentilerini biliyor. Ancak benim tercihim, geçmişteki kimliğe dönmekten çok bugünün futboluna uygun, yüksek tempolu ve modern bir oyun inşa edebilecek bir proje olurdu.”

“Üçüncü sırada Aykut Kocaman olur. Kulübü ve camianın beklentilerini biliyor. Ancak benim tercihim, geçmişteki kimliğe dönmekten çok bugünün futboluna uygun, yüksek tempolu ve modern bir oyun inşa edebilecek bir proje olurdu.”

“Ben Fenerbahçe'nin başında, yalnızca maç kazandıran değil, sezon boyunca rakibe kendi oyununu kabul ettiren bir teknik direktör görmek isterim. Bu nedenle bilinen adayların dışına çıkıp üç farklı profili değerlendirirdim.”

“Ben Fenerbahçe'nin başında, yalnızca maç kazandıran değil, sezon boyunca rakibe kendi oyununu kabul ettiren bir teknik direktör görmek isterim. Bu nedenle bilinen adayların dışına çıkıp üç farklı profili değerlendirirdim.”

“Sebastian Hoeneß ilk sırada. Stuttgart'ta gördüğümüz pozisyonel oyun, önde baskı ve hücumda oyuncuların birbirine yakın konumlanması, Fenerbahçe için ilgi çekici bir model. Benim aradığım, takımı sadece yıldızların bireysel performansıyla değil, organize hücumlarla sonuca götürecek bir hoca.”

“Sebastian Hoeneß ilk sırada. Stuttgart'ta gördüğümüz pozisyonel oyun, önde baskı ve hücumda oyuncuların birbirine yakın konumlanması, Fenerbahçe için ilgi çekici bir model. Benim aradığım, takımı sadece yıldızların bireysel performansıyla değil, organize hücumlarla sonuca götürecek bir hoca.”

“Edin Terzic ikinci sıramda yer alır. Terzic'i de ciddi biçimde düşünürdüm. Dortmund döneminden gelen büyük maç deneyimi ve geçiş oyununa yatkınlığı, Fenerbahçe'nin Avrupa'da da iddialı olma hedefiyle örtüşebilir.”

“Edin Terzic ikinci sıramda yer alır. Terzic'i de ciddi biçimde düşünürdüm. Dortmund döneminden gelen büyük maç deneyimi ve geçiş oyununa yatkınlığı, Fenerbahçe'nin Avrupa'da da iddialı olma hedefiyle örtüşebilir.”

“Üçüncü sıra ise Unai Emery. Emery, benim gözümde taktiksel hazırlık, rakip analizi ve maç içi müdahaleler bakımından çok güçlü bir profil. Aston Villa'da yaptığı iş, neden böyle bir hocayı isteyeceğimi anlatıyor.”

“Üçüncü sıra ise Unai Emery. Emery, benim gözümde taktiksel hazırlık, rakip analizi ve maç içi müdahaleler bakımından çok güçlü bir profil. Aston Villa'da yaptığı iş, neden böyle bir hocayı isteyeceğimi anlatıyor.”
Başlıklar :fenerbahçei̇smail kartalyapay zeka
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