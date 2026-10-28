Dursun Özbek’ten sürpriz hamle: Galatasaraylı futbolcular bile beklemiyordu

Prim açıklamasının ardından Dursun Özbek'in takıma yönelik şampiyonluk mesajı verdiği de aktarıldı. Sarı-kırmızılı başkanın futbolculara, "Siz sadece sahaya odaklanın ve üst üste 5. şampiyonluğu düşünün, gerisini bize bırakın" dediği belirtildi.