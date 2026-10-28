Dursun Özbek’ten sürpriz hamle: Galatasaraylı futbolcular bile beklemiyordu
Galatasaray'ın Fenerbahçe karşısında aldığı 2-1'lik galibiyetin ardından Başkan Dursun Özbek'in futbolculara yaptığı prim jesti gündem oldu.
Galatasaray'da Fenerbahçe karşısında alınan derbi galibiyetinin sevinci yaşanırken Başkan Dursun Özbek'ten futbolcuları sevindiren bir hamle geldi.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre karşılaşmanın 2-1 sona ermesinin ardından soyunma odasına inen Özbek, oyunculara 2,5 milyon euro prim verileceğini duyurdu.
Beklenmedik açıklamanın futbolcular tarafından alkışlarla karşılandığı belirtildi.
Prim açıklamasının ardından Dursun Özbek'in takıma yönelik şampiyonluk mesajı verdiği de aktarıldı. Sarı-kırmızılı başkanın futbolculara, "Siz sadece sahaya odaklanın ve üst üste 5. şampiyonluğu düşünün, gerisini bize bırakın" dediği belirtildi.