Dev derbi zaferinin ardından soyunma odasında tarihi konuşma! Soyunma odasında 'saygılı olun' diyerek uyardı
Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, Ukrayna Kupası'nda Dinamo Kiev'i 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, Ukrayna Kupası son 16 turunda Dinamo Kiev ile karşı karşıya geldi. Büyük önem taşıyan derbide etkili bir performans sergileyen Shakhtar, rakibini 3-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.
Karşılaşmanın ilk yarısında Gleiker Mendoza, 43. dakikada attığı golle Shakhtar Donetsk'i öne geçirdi. İlk yarıyı avantajlı kapatan Arda Turan'ın öğrencileri, ikinci yarıda da etkili oyununu sürdürdü.
Isaque Silva, 74. dakikada farkı ikiye çıkarırken Alisson Santana, 87. dakikada kaydettiği golle maçın skorunu belirledi. Shakhtar Donetsk, ezeli rakibi karşısında aldığı 3-0'lık galibiyetle kupada yoluna devam etti.
Arda Turan'dan derbi sonrası dikkat çeken sözler
Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Arda Turan, Dinamo Kiev karşısında kazanmanın önemine dikkat çekti. Oyuncularını tebrik eden genç teknik adam, galibiyetin ardından rehavete kapılmamaları gerektiğini belirtti.
Turan, maç sonu değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:
"Dinamo Kiev'i yenmek her zaman büyük bir galibiyet. Oyuncularımı yaptıkları işten dolayı tebrik ediyorum. Kibirlenmemeliyiz. Oyunumuzu oynamaya devam etmeliyiz. Inter ve Zorya karşısında muhteşem oynamıştık, Zorya'nın ilk yarısı. Skoru bulamamıştık. Bugün skoru bulduk. Devam etmeliyiz. Bir şey kazanmadık ama bir üst tura çıktık. Dinamo Kiev maçı isim olarak büyük bir derbi. Kazandığımız için mutluyuz ama cuma günü en hazır halimizde hazır olmalıyız."
Isaque Silva, 74. dakikada farkı ikiye çıkarırken Alisson Santana, 87. dakikada kaydettiği golle maçın skorunu belirledi. Shakhtar Donetsk, ezeli rakibi karşısında aldığı 3-0'lık galibiyetle kupada yoluna devam etti.
"Shakhtar için en önemli rakip her zaman Dinamo Kiev"
Dinamo Kiev karşısında alınan galibiyetin önemini vurgulayan Arda Turan, oyuncularına yalnızca sonuçla değil, sahadaki davranışlarıyla da örnek olmaları gerektiğini anlattı.
Shakhtar Donetsk'in kupa geçmişine ve kulübün değerlerine dikkat çeken Turan, şu açıklamayı yaptı:
"Shakhtar için en önemli rakip her zaman Dinamo Kiev. Real Madrid'den, Sporting'den, AEK'ten de. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz ama Shakhtar, kazandığı kupaların mutluluğunu yaşamalı. Bunu öğretiyoruz oyuncularımıza. Sevinmeden daha çok birbirimize saygı göstermeliyiz. Bu ülkenin insanlarına daha güzel örnek olabilelim. Saygı çerçevesi içinde de sevinebiliriz."
Soyunma odasında oyuncularına sosyal medya uyarısı
Arda Turan'ın maç sonrasında soyunma odasında futbolcularına yaptığı konuşma da dikkat çekti. Galibiyetin ardından yaşanan mutluluğu anladığını belirten genç teknik adam, özellikle sosyal medya paylaşımlarında dikkatli olunması gerektiğini söyledi.
Ukrayna'daki savaş koşullarına da değinen Turan, oyuncularına saygının önemini hatırlattı.
Turan, soyunma odasındaki konuşmasında şu ifadeleri kullandı:
"Diğer şeylere saygılı olmalıyız. Savaştayız. Bunu biliyorsunuz. Galibiyetten keyif aldığınızı biliyorum ama saygılı olmalıyız. Sosyal medya paylaşımlarınızda dikkatli olun. Hepinizi çok seviyorum ve harika bir iş başardınız. Harika oynadınız. Ama cuma günü bir maçımız daha var. 3 puana ihtiyacımız var. Kupayı kazandığımızda yine sevineceğiz. Daha önce nasıl sevindiğimiz hatırlıyorsunuz değil mi? Hepinizi kutluyorum ama saygı çok önemli."
İşte Arda Turan'ın soyunma odasındaki konuşması...