Dev derbi zaferinin ardından soyunma odasında tarihi konuşma! Soyunma odasında 'saygılı olun' diyerek uyardı

Soyunma odasında oyuncularına sosyal medya uyarısı

Arda Turan'ın maç sonrasında soyunma odasında futbolcularına yaptığı konuşma da dikkat çekti. Galibiyetin ardından yaşanan mutluluğu anladığını belirten genç teknik adam, özellikle sosyal medya paylaşımlarında dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

Ukrayna'daki savaş koşullarına da değinen Turan, oyuncularına saygının önemini hatırlattı.

Turan, soyunma odasındaki konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Diğer şeylere saygılı olmalıyız. Savaştayız. Bunu biliyorsunuz. Galibiyetten keyif aldığınızı biliyorum ama saygılı olmalıyız. Sosyal medya paylaşımlarınızda dikkatli olun. Hepinizi çok seviyorum ve harika bir iş başardınız. Harika oynadınız. Ama cuma günü bir maçımız daha var. 3 puana ihtiyacımız var. Kupayı kazandığımızda yine sevineceğiz. Daha önce nasıl sevindiğimiz hatırlıyorsunuz değil mi? Hepinizi kutluyorum ama saygı çok önemli."



