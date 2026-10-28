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Dünya devi kupada rezil oldu! 2. Lig ekibine penaltılarla elenerek veda ettiler

Dünya devi kupada rezil oldu! 2. Lig ekibine penaltılarla elenerek veda ettiler

08:59, 28/10/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 09:05, 28/10/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
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Dünya devi kupada rezil oldu! 2. Lig ekibine penaltılarla elenerek veda ettiler

İngiltere Lig Kupası son 16 turunda Arsenal, deplasmanda karşılaştığı Fleetwood Town'a penaltı atışları sonucunda mağlup olarak turnuvaya veda etti. Normal süresi 1-1 tamamlanan mücadelede 16 yaşındaki Max Dowman'ın kırmızı kart görmesi de karşılaşmaya damga vurdu.

Arsenal ile Fleetwood yenişemedi

İngiltere Lig Kupası son 16 turunda Arsenal, Fleetwood deplasmanına çıktı. Highbury Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip, 21. dakikada Loupalo-Bi'nin golüyle öne geçti.


Arsenal ile Fleetwood yenişemediİngiltere Lig Kupası son 16 turunda Arsenal, Fleetwood deplasmanına çıktı. Highbury Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip, 21. dakikada Loupalo-Bi'nin golüyle öne geçti.

İlk yarıyı 1-0 üstün tamamlayan Fleetwood karşısında Arsenal, ikinci yarıda beraberliği yakaladı. Londra ekibinin golü, 50. dakikada Viktor Gyökeres'ten geldi.


İlk yarıyı 1-0 üstün tamamlayan Fleetwood karşısında Arsenal, ikinci yarıda beraberliği yakaladı. Londra ekibinin golü, 50. dakikada Viktor Gyökeres'ten geldi.

Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmayınca mücadele 1-1 sona erdi ve tur atlayan tarafı belirlemek için penaltı atışlarına geçildi.


Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmayınca mücadele 1-1 sona erdi ve tur atlayan tarafı belirlemek için penaltı atışlarına geçildi.

16 yaşındaki Max Dowman kırmızı kart gördü

Arsenal'de 16 yaşındaki genç oyuncu Max Dowman, mücadelenin 85. dakikasında doğrudan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Bu gelişmenin ardından karşılaşmanın kalan bölümünü 10 kişi oynayan İngiliz devi, normal sürede üstünlüğü sağlayamadı.


16 yaşındaki Max Dowman kırmızı kart gördüArsenal'de 16 yaşındaki genç oyuncu Max Dowman, mücadelenin 85. dakikasında doğrudan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Bu gelişmenin ardından karşılaşmanın kalan bölümünü 10 kişi oynayan İngiliz devi, normal sürede üstünlüğü sağlayamadı.


Fleetwood penaltılarla tur atladı

Penaltı atışlarında rakibine 5-3 üstünlük sağlayan Fleetwood, Arsenal'i eleyerek kupada adını bir üst tura yazdırdı. Bu sonuçla Arsenal'in Lig Kupası serüveni son 16 turunda sona erdi.



Fleetwood penaltılarla tur atladıPenaltı atışlarında rakibine 5-3 üstünlük sağlayan Fleetwood, Arsenal'i eleyerek kupada adını bir üst tura yazdırdı. Bu sonuçla Arsenal'in Lig Kupası serüveni son 16 turunda sona erdi.

Karşılaşmada sıra dışı bir olay da yaşandı. Mücadelenin hakemi Michael Salisbury, üçüncü dakikada stadyum üzerinde uçan bir drone nedeniyle oyunu durdurdu. Drone'un stadyum çevresinden uzaklaşmasının ardından maç yaklaşık sekiz dakika sonra yeniden başladı.


Karşılaşmada sıra dışı bir olay da yaşandı. Mücadelenin hakemi Michael Salisbury, üçüncü dakikada stadyum üzerinde uçan bir drone nedeniyle oyunu durdurdu. Drone'un stadyum çevresinden uzaklaşmasının ardından maç yaklaşık sekiz dakika sonra yeniden başladı.

Çeyrek final kurası bekleniyor

İngiltere Lig Kupası'nda çeyrek final eşleşmelerinin, Liverpool ile Chelsea arasında 28 Ekim'de oynanacak karşılaşmanın ardından çekilecek kurayla belirlenmesi planlanıyor. Çeyrek final maçlarının ise 14-20 Aralık haftasında oynanması öngörülüyor.


Çeyrek final kurası bekleniyorİngiltere Lig Kupası'nda çeyrek final eşleşmelerinin, Liverpool ile Chelsea arasında 28 Ekim'de oynanacak karşılaşmanın ardından çekilecek kurayla belirlenmesi planlanıyor. Çeyrek final maçlarının ise 14-20 Aralık haftasında oynanması öngörülüyor.
Başlıklar :ArsenalFleetwoodİngiltere Lig Kupası
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