Aziz Yıldırım'ın tesislerden ayrılış görüntüleri sosyal medyayı salladı
Teknik direktör değişikliği gündeminin yaşandığı hareketli gecede Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın tesislerden ayrılışı dikkat çekti.
Fenerbahçe'de derbi mağlubiyetinin ardından sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde alınan kötü sonucun ardından teknik direktör İsmail Kartal ile yollar ayrılırken, yönetim yeni teknik direktör için çalışmalarına başladı.
Teknik direktör değişikliği gündeminin yaşandığı hareketli gecede Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın tesislerden ayrılışı da dikkat çekti.
Tesislerde oldukça sinirli görülen Yıldırım, direksiyonuna geçtiği aracıyla çıkış yaptı.
Aziz Yıldırım'ın kullandığı araçta Fenerbahçe yöneticisi Mahmut Uslu da bulunuyordu. Yıldırım, tesislerin önünden çıkış yaptığı sırada park halinde bulunan başka bir otomobile sürttü.
Temas nedeniyle diğer aracın arka bölümünde hafif çaplı maddi hasar meydana geldi. Olayın ardından Aziz Yıldırım, Mahmut Uslu'nun da bulunduğu araçla tesislerden ayrıldı.
Yaşanan anlar çevrede bulunanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Araçta hafif çaplı maddi hasar oluştu.
Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın ayrılığının ardından gözler şimdi yeni teknik direktör kararına çevrildi. Sarı-lacivertli yönetimin kısa süre içerisinde yeni hocayı belirlemek için çalışmalarını hızlandırması bekleniyor.
Aziz Yıldırım'ın tesislerden ayrılış görüntüleri.