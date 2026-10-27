Alanyaspor - 12 Bingölspor Türkiye Kupası maçı hangi kanalda, saat kaçta? Alanya Bingöl maçı canlı izle

Corendon Alanyaspor ile 12 Bingölspor, Ziraat Türkiye Kupası’nda üst tura çıkmak için 27 Ekim 2026 Salı günü karşı karşıya gelecek. Antalya’nın Alanya ilçesindeki Alanya Oba Stadyumu’nda oynanacak Alanyaspor - 12 Bingölspor maçı saat 20.30’da başlayacak.

Alanyaspor - 12 Bingölspor maçı hangi kanalda?

Karşılaşmayı takip etmek isteyen futbolseverler, mücadeleyi A Spor’dan şifresiz ve canlı izleyebilecek. Maçın programı şöyle:

- Tarih: 27 Ekim 2026 Salı

- Başlama saati: 20.30

- Stat: Alanya Oba Stadyumu

- Yayın: A Spor, şifresiz canlı

- Organizasyon: Ziraat Türkiye Kupası 3. tur

Karşılaşmayı Berkay Erdemir yönetecek

Mücadelede hakem Berkay Erdemir düdük çalacak. Erdemir’in yardımcılıklarını Ömer Lütfü Aydın ve Harun Reşit Güngör üstlenecek.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Muhammet Alperen Çopur olacak. Corendon Alanyaspor sahasında, 12 Bingölspor ise deplasmanda turu geçmek için mücadele edecek.