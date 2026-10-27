Alanyaspor - 12 Bingölspor Türkiye Kupası maçı hangi kanalda, saat kaçta? Alanya Bingöl maçı canlı izle
18:41, 27/10/2026, SalıG: Güncelleme: 18:42, 27/10/2026, Salı
Yeni Şafak
Alanyaspor - 12 Bingölspor Türkiye Kupası maçı bu akşam saat 20.30'da başlayacak
Alanyaspor - 12 Bingölspor maçı hangi kanalda, saat kaçta ve şifresiz mi yayınlanacak? Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Corendon Alanyaspor ile 12 Bingölspor, 27 Ekim 2026 Salı günü saat 20.30’da Alanya Oba Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek; Berkay Erdemir’in yöneteceği mücadele A Spor’dan şifresiz ve canlı yayınlanacak.
Corendon Alanyaspor ile 12 Bingölspor, Ziraat Türkiye Kupası’nda üst tura çıkmak için 27 Ekim 2026 Salı günü karşı karşıya gelecek. Antalya’nın Alanya ilçesindeki Alanya Oba Stadyumu’nda oynanacak Alanyaspor - 12 Bingölspor maçı saat 20.30’da başlayacak.
Alanyaspor - 12 Bingölspor maçı hangi kanalda?
Karşılaşmayı takip etmek isteyen futbolseverler, mücadeleyi
A Spor’danşifresiz ve canlı izleyebilecek. Maçın programı şöyle:
- - Tarih: 27 Ekim 2026 Salı
- - Başlama saati: 20.30
- - Stat: Alanya Oba Stadyumu
- - Yayın: A Spor, şifresiz canlı
- - Organizasyon: Ziraat Türkiye Kupası 3. tur
Karşılaşmayı Berkay Erdemir yönetecek
Mücadelede hakem Berkay Erdemir düdük çalacak. Erdemir’in yardımcılıklarını Ömer Lütfü Aydın ve Harun Reşit Güngör üstlenecek.
Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Muhammet Alperen Çopur olacak. Corendon Alanyaspor sahasında, 12 Bingölspor ise deplasmanda turu geçmek için mücadele edecek.