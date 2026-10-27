Rizespor'da Kocaelispor mesaisi

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde, teknik direktör Recep Uçar yönetimindeki antrenmanda, dün akşam oynanan Trabzonspor maçında forma giyen oyuncular hareketlilik ve merkez bölge çalışması gerçekleştirdi.

Diğer oyuncular ise sahada top kapma, pas, dar alanda çift kale maç ve serbest vuruş çalışması yaptı.

Karadeniz ekibi, yarınki antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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