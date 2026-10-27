John Duran Portekiz'de ortalığı karıştırdı: Kırmızı kart gördü

Portekiz Süper Ligi'nin 9. haftasında Benfica, deplasmanda Santa Clara'yı 2-1 mağlup ederek zirve yarışındaki iddiasını sürdürdü. Ancak karşılaşmanın ardından yaşanan gerginlik, alınan galibiyetin önüne geçti.

Benfica'nın Kolombiyalı golcüsü Jhon Duran, rakibiyle yaşadığı tartışmanın ardından doğrudan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Jhon Duran ile rakip oyuncu arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyürken, iki takımın futbolcuları da olaylara dahil oldu.

Yaşanan gerginliğin ardından hakem, Benfica forması giyen Kolombiyalı forvete direkt kırmızı kart gösterdi. Bu karar, maçın bitiş düdüğünün ardından karşılaşmanın en çok konuşulan konularından biri haline geldi.

Benfica Cephesinden Kırmızı Kart Tepkisi

Benfica tarafı ise kırmızı kart kararına itiraz etti. Kulüp cephesinde, Jhon Duran'ın rakibi tarafından önce itildiği ve tahrik edildiği savunulurken, Kolombiyalı futbolcunun herhangi bir sözlü sataşmada bulunmadığı öne sürüldü. Karara yönelik tepkiler teknik direktörün maç sonu açıklamalarına da yansıdı.

Marco Silva'dan Hakeme Soru

Karşılaşmanın ardından basın toplantısında konuşan teknik direktör Marco Silva, Jhon Duran'a gösterilen kırmızı kartı sorguladı.

"Hakemin raporda ne yazacağını merak ediyorum: Jhon Duran hiçbir şey yapmadıysa, neden ona kırmızı kart verdi? Sadece bu."

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