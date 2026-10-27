Anasayfa
Spor
Futbol
Dünya basını Galatasaray-Fenerbahçe derbisini konuşuyor: ‘Vahşi Batı sahneleri’

Dünya basını Galatasaray-Fenerbahçe derbisini konuşuyor: ‘Vahşi Batı sahneleri’

10:34, 27/10/2026, SalıG: Güncelleme: 10:36, 27/10/2026, Salı
Diğer
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Dünya basını Galatasaray-Fenerbahçe derbisini konuşuyor: ‘Vahşi Batı sahneleri’

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray sahasında Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Mücadele sonrasında çıkan kavga dünya basınında da geniş yer buldu. İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin dünya basınına yansımaları.

Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında konuk ettiği sarı-lacivertlileri Osimhen'in golleriyle 2-1 yendi. Müsabakanın ilk yarısında oyunun hakimi olan sarı-kırmızılı ekip, 29 ve 44. dakikalarda Victor Osimhen'in kaydettiği gollerle devre arasına 2-0 önde girdi.

Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında konuk ettiği sarı-lacivertlileri Osimhen'in golleriyle 2-1 yendi. Müsabakanın ilk yarısında oyunun hakimi olan sarı-kırmızılı ekip, 29 ve 44. dakikalarda Victor Osimhen'in kaydettiği gollerle devre arasına 2-0 önde girdi.

İkinci yarıda Fenerbahçe oyunda dengeyi kurarken İrfan Can Kahveci'nin 62. dakikada attığı şık golle fark 1'e indi: 2-1. Maçın devamında bir süre sarı-kırmızılı ekip baskılı oynasa da son anlarda konuk takım gol için yüklendi. Kalan sürede iki takım da skoru değiştiremeyince Galatasaray, derbiden 2-1'lik üstünlükle ayrıldı.

İkinci yarıda Fenerbahçe oyunda dengeyi kurarken İrfan Can Kahveci'nin 62. dakikada attığı şık golle fark 1'e indi: 2-1. Maçın devamında bir süre sarı-kırmızılı ekip baskılı oynasa da son anlarda konuk takım gol için yüklendi. Kalan sürede iki takım da skoru değiştiremeyince Galatasaray, derbiden 2-1'lik üstünlükle ayrıldı.

Karşılaşma sonrasında yaşanan kavga ise dünya basınında da geniş yer buldu.

Karşılaşma sonrasında yaşanan kavga ise dünya basınında da geniş yer buldu.

İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin dünya basınına yansımaları.

İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin dünya basınına yansımaları.

The Sun (İngiltere): Galatasaray ve Fenerbahçe arasında, Mason Greenwood ve arkadaşlarının derbiyi kaybetmesinin ardından büyük bir kavga çıktı; yıldızlar birbirleriyle boğuşarak yere düştüler.

The Sun (İngiltere): Galatasaray ve Fenerbahçe arasında, Mason Greenwood ve arkadaşlarının derbiyi kaybetmesinin ardından büyük bir kavga çıktı; yıldızlar birbirleriyle boğuşarak yere düştüler.

"Galatasaray'ın ezeli rakibi Fenerbahçe ile oynadığı Süper Lig maçı, büyük bir kavga çıkmasıyla kaosa dönüştü. Fenerbahçe oyuncuları, Kıtalararası Derbi'de 2-1'lik yenilginin ardından öfkelerini sahaya yansıtırken, takım personeli de sahaya inmek zorunda kaldı."

"Galatasaray'ın ezeli rakibi Fenerbahçe ile oynadığı Süper Lig maçı, büyük bir kavga çıkmasıyla kaosa dönüştü. Fenerbahçe oyuncuları, Kıtalararası Derbi'de 2-1'lik yenilginin ardından öfkelerini sahaya yansıtırken, takım personeli de sahaya inmek zorunda kaldı."

Marca (İspanya): Osimhen, Galatasaray'a İstanbul derbisini kazandırdı. Victor Osimhen'in ilk yarıda attığı iki gol, Galatasaray'a İstanbul derbisinde galibiyeti getirdi. Okan Buruk'un takımı artık lig tablosunun zirvesinde tek başına yer alırken, Marco Asensio'dan yoksun Fenerbahçe altı puan geride kaldı.

Marca (İspanya): Osimhen, Galatasaray'a İstanbul derbisini kazandırdı. Victor Osimhen'in ilk yarıda attığı iki gol, Galatasaray'a İstanbul derbisinde galibiyeti getirdi. Okan Buruk'un takımı artık lig tablosunun zirvesinde tek başına yer alırken, Marco Asensio'dan yoksun Fenerbahçe altı puan geride kaldı.

L'Equipe (Fransa): Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi yenmesinin ardından büyük bir kavga çıktı

L'Equipe (Fransa): Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi yenmesinin ardından büyük bir kavga çıktı

"Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan ve Galatasaray'ın 2-1'lik skorla kazandığı İstanbul derbisi, maçın bitiş düdüğünün ardından iki İstanbul kulübünün oyuncuları ve teknik ekibi arasında çıkan kavgayla damgasını vurdu."

"Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan ve Galatasaray'ın 2-1'lik skorla kazandığı İstanbul derbisi, maçın bitiş düdüğünün ardından iki İstanbul kulübünün oyuncuları ve teknik ekibi arasında çıkan kavgayla damgasını vurdu."

Kicker (Almanya): Osimhen iki gol attı: Galatasaray derbiyi kıl payı kazandı

Kicker (Almanya): Osimhen iki gol attı: Galatasaray derbiyi kıl payı kazandı

Sport Mediaset (İtalya): İstanbul derbisinde çılgınlık: Osimhen, Galatasaray’ı zafere taşıdı; ardından büyük bir arbede yaşandı

Sport Mediaset (İtalya): İstanbul derbisinde çılgınlık: Osimhen, Galatasaray’ı zafere taşıdı; ardından büyük bir arbede yaşandı

 "Maçın hemen ardından patlak veren ve adeta bir meydan kavgasını andıran şok edici kaos görüntüleri, dünya genelinde dikkatleri üzerine çekti ve manşetlere taşındı."

&nbsp;"Maçın hemen ardından patlak veren ve adeta bir meydan kavgasını andıran şok edici kaos görüntüleri, dünya genelinde dikkatleri üzerine çekti ve manşetlere taşındı."

La Gazetta dello Sport (İtalya): Fenerbahçe - Galatasaray maçında Vahşi Batı sahneleri

La Gazetta dello Sport (İtalya): Fenerbahçe - Galatasaray maçında Vahşi Batı sahneleri

"Galatasaray-Fenerbahçe maçının sonunda büyük bir arbede yaşandı. Ev sahibi ekibin 2-1 galibiyetiyle sonuçlanan karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından iki takım oyuncuları birbirine girdi. Eski Lazio oyuncusu Guendouzi olayın merkezinde yer alarak gerilimi yeniden tırmandırırken, Romelu Lukaku araya girerek durumu yatıştırmaya çalıştı."

"Galatasaray-Fenerbahçe maçının sonunda büyük bir arbede yaşandı. Ev sahibi ekibin 2-1 galibiyetiyle sonuçlanan karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından iki takım oyuncuları birbirine girdi. Eski Lazio oyuncusu Guendouzi olayın merkezinde yer alarak gerilimi yeniden tırmandırırken, Romelu Lukaku araya girerek durumu yatıştırmaya çalıştı."

Sport (İspanya): Galatasaray - Fenerbahçe maçı bir başka utanç verici sahneyle sona erdi: kavgalar, kırmızı kartlar ve sahaya polis müdahalesi

Sport (İspanya): Galatasaray - Fenerbahçe maçı bir başka utanç verici sahneyle sona erdi: kavgalar, kırmızı kartlar ve sahaya polis müdahalesi

"İstanbul derbisi, Aktürkoğlu ve Sallai arasında çıkan tartışmanın ardından iki takımın oyuncuları arasında çıkan kavgayla sona erdi ve Türk futbolunun üzücü görüntülerinden birini daha gözler önüne serdi."

"İstanbul derbisi, Aktürkoğlu ve Sallai arasında çıkan tartışmanın ardından iki takımın oyuncuları arasında çıkan kavgayla sona erdi ve Türk futbolunun üzücü görüntülerinden birini daha gözler önüne serdi."

Il Mattino (İtalya): Galatasaray - Fenerbahçe: Türkiye'de ateşli bir derbi; saha içinde yükselen tansiyonla birlikte arbede yaşandı

Il Mattino (İtalya): Galatasaray - Fenerbahçe: Türkiye'de ateşli bir derbi; saha içinde yükselen tansiyonla birlikte arbede yaşandı

"Uluslararası futboldaki en şiddetli rekabetlerden biri olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, yüksek tansiyona sahne oldu. Karşılaşma oldukça gergin bir atmosferde sona ererken, yaşanan arbede ortamı daha da kızıştırdı ve maçın son anlarını son derece gerilimli bir sahneye dönüştürdü."

"Uluslararası futboldaki en şiddetli rekabetlerden biri olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, yüksek tansiyona sahne oldu. Karşılaşma oldukça gergin bir atmosferde sona ererken, yaşanan arbede ortamı daha da kızıştırdı ve maçın son anlarını son derece gerilimli bir sahneye dönüştürdü."

Virgilio (İtalya): Galatasaray-Fenerbahçe derbisi kavgayla bitti: Polis müdahalesi gerekti. Osimhen göz kamaştırırken, Leao ve Lukaku ise unutmak isteyecekleri bir maç çıkardı

Virgilio (İtalya): Galatasaray-Fenerbahçe derbisi kavgayla bitti: Polis müdahalesi gerekti. Osimhen göz kamaştırırken, Leao ve Lukaku ise unutmak isteyecekleri bir maç çıkardı

"Kırmızı kartlar, tekmeler ve yumruklar: Galatasaray Süper Lig'de öne geçti ancak maçın sonu hiç hoş olmayan görüntülere sahne oldu. Oyuncuların öfkesini dindirmek için polis devreye girmek zorunda kaldı."

"Kırmızı kartlar, tekmeler ve yumruklar: Galatasaray Süper Lig'de öne geçti ancak maçın sonu hiç hoş olmayan görüntülere sahne oldu. Oyuncuların öfkesini dindirmek için polis devreye girmek zorunda kaldı."

Al Jazeera (Katar): İstanbul derbisinin ardından Galatasaray ve Fenerbahçe arasında büyük bir kavga çıktı. Türkiye Süper Ligi'nde oynanan İstanbul derbisinin ardından Galatasaray ve Fenerbahçe takımlarının oyuncuları arasında büyük bir kavga çıktı. Galatasaray maçı 2-1 kazandı.

Al Jazeera (Katar): İstanbul derbisinin ardından Galatasaray ve Fenerbahçe arasında büyük bir kavga çıktı. Türkiye Süper Ligi'nde oynanan İstanbul derbisinin ardından Galatasaray ve Fenerbahçe takımlarının oyuncuları arasında büyük bir kavga çıktı. Galatasaray maçı 2-1 kazandı.
Başlıklar :galatasarayfenerbahçegalatasaray-fenerbahçe derbisi
Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotivTarım ve GıdaGayrimenkul & KonutPiyasalar ve YatırımMaaş & Sosyal Güvenlikİş Dünyası ve Girişim
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026