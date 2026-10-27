Dünya basını Galatasaray-Fenerbahçe derbisini konuşuyor: ‘Vahşi Batı sahneleri’

"Uluslararası futboldaki en şiddetli rekabetlerden biri olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, yüksek tansiyona sahne oldu. Karşılaşma oldukça gergin bir atmosferde sona ererken, yaşanan arbede ortamı daha da kızıştırdı ve maçın son anlarını son derece gerilimli bir sahneye dönüştürdü."