Dünya basını Galatasaray-Fenerbahçe derbisini konuşuyor: ‘Vahşi Batı sahneleri’
Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray sahasında Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Mücadele sonrasında çıkan kavga dünya basınında da geniş yer buldu. İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin dünya basınına yansımaları.
Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında konuk ettiği sarı-lacivertlileri Osimhen'in golleriyle 2-1 yendi. Müsabakanın ilk yarısında oyunun hakimi olan sarı-kırmızılı ekip, 29 ve 44. dakikalarda Victor Osimhen'in kaydettiği gollerle devre arasına 2-0 önde girdi.
İkinci yarıda Fenerbahçe oyunda dengeyi kurarken İrfan Can Kahveci'nin 62. dakikada attığı şık golle fark 1'e indi: 2-1. Maçın devamında bir süre sarı-kırmızılı ekip baskılı oynasa da son anlarda konuk takım gol için yüklendi. Kalan sürede iki takım da skoru değiştiremeyince Galatasaray, derbiden 2-1'lik üstünlükle ayrıldı.
Karşılaşma sonrasında yaşanan kavga ise dünya basınında da geniş yer buldu.
İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin dünya basınına yansımaları.
The Sun (İngiltere): Galatasaray ve Fenerbahçe arasında, Mason Greenwood ve arkadaşlarının derbiyi kaybetmesinin ardından büyük bir kavga çıktı; yıldızlar birbirleriyle boğuşarak yere düştüler.
"Galatasaray'ın ezeli rakibi Fenerbahçe ile oynadığı Süper Lig maçı, büyük bir kavga çıkmasıyla kaosa dönüştü. Fenerbahçe oyuncuları, Kıtalararası Derbi'de 2-1'lik yenilginin ardından öfkelerini sahaya yansıtırken, takım personeli de sahaya inmek zorunda kaldı."
Marca (İspanya): Osimhen, Galatasaray'a İstanbul derbisini kazandırdı. Victor Osimhen'in ilk yarıda attığı iki gol, Galatasaray'a İstanbul derbisinde galibiyeti getirdi. Okan Buruk'un takımı artık lig tablosunun zirvesinde tek başına yer alırken, Marco Asensio'dan yoksun Fenerbahçe altı puan geride kaldı.
L'Equipe (Fransa): Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi yenmesinin ardından büyük bir kavga çıktı
"Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan ve Galatasaray'ın 2-1'lik skorla kazandığı İstanbul derbisi, maçın bitiş düdüğünün ardından iki İstanbul kulübünün oyuncuları ve teknik ekibi arasında çıkan kavgayla damgasını vurdu."
Kicker (Almanya): Osimhen iki gol attı: Galatasaray derbiyi kıl payı kazandı
Sport Mediaset (İtalya): İstanbul derbisinde çılgınlık: Osimhen, Galatasaray’ı zafere taşıdı; ardından büyük bir arbede yaşandı
"Maçın hemen ardından patlak veren ve adeta bir meydan kavgasını andıran şok edici kaos görüntüleri, dünya genelinde dikkatleri üzerine çekti ve manşetlere taşındı."
La Gazetta dello Sport (İtalya): Fenerbahçe - Galatasaray maçında Vahşi Batı sahneleri
"Galatasaray-Fenerbahçe maçının sonunda büyük bir arbede yaşandı. Ev sahibi ekibin 2-1 galibiyetiyle sonuçlanan karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından iki takım oyuncuları birbirine girdi. Eski Lazio oyuncusu Guendouzi olayın merkezinde yer alarak gerilimi yeniden tırmandırırken, Romelu Lukaku araya girerek durumu yatıştırmaya çalıştı."
Sport (İspanya): Galatasaray - Fenerbahçe maçı bir başka utanç verici sahneyle sona erdi: kavgalar, kırmızı kartlar ve sahaya polis müdahalesi
"İstanbul derbisi, Aktürkoğlu ve Sallai arasında çıkan tartışmanın ardından iki takımın oyuncuları arasında çıkan kavgayla sona erdi ve Türk futbolunun üzücü görüntülerinden birini daha gözler önüne serdi."
Il Mattino (İtalya): Galatasaray - Fenerbahçe: Türkiye'de ateşli bir derbi; saha içinde yükselen tansiyonla birlikte arbede yaşandı
"Uluslararası futboldaki en şiddetli rekabetlerden biri olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, yüksek tansiyona sahne oldu. Karşılaşma oldukça gergin bir atmosferde sona ererken, yaşanan arbede ortamı daha da kızıştırdı ve maçın son anlarını son derece gerilimli bir sahneye dönüştürdü."
Virgilio (İtalya): Galatasaray-Fenerbahçe derbisi kavgayla bitti: Polis müdahalesi gerekti. Osimhen göz kamaştırırken, Leao ve Lukaku ise unutmak isteyecekleri bir maç çıkardı
"Kırmızı kartlar, tekmeler ve yumruklar: Galatasaray Süper Lig'de öne geçti ancak maçın sonu hiç hoş olmayan görüntülere sahne oldu. Oyuncuların öfkesini dindirmek için polis devreye girmek zorunda kaldı."
Al Jazeera (Katar): İstanbul derbisinin ardından Galatasaray ve Fenerbahçe arasında büyük bir kavga çıktı. Türkiye Süper Ligi'nde oynanan İstanbul derbisinin ardından Galatasaray ve Fenerbahçe takımlarının oyuncuları arasında büyük bir kavga çıktı. Galatasaray maçı 2-1 kazandı.