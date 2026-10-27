İsmail Kartal'ın açıklamaları tepki çekti: Derbi sonrasında flaş sözler

Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Galatasaray'a 2-1 yenildi. RAMS Park'ta oynanan karşılaşmaya tutuk başlayan sarı-lacivertliler, ilk 20 dakikada oyunu kendi yarı sahasında kabul etti. Müsabakanın 26. dakikasında bir topu direkten dönen Fenerbahçe, 29. dakikada Osimhen'in golüne engel olamadı.

Golün ardından mental olarak düşen ve pas yapmakta zorlanan sarı-lacivertliler, 44. dakikada yine Osimhen'in golüyle 2-0 geriye düştü. İlk yarı Galatasaray'ın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci yarıya daha etkili başlayan Fenerbahçe, 62. dakikada İrfan Can Kahveci'nin estetik golüyle farkı 1'e indirdi. Kalan bölümde pozisyon üretmekte zorlanan sarı-lacivertliler, 90. dakikada net bir pozisyondan faydalanamadı ve sahadan 2-1 mağlubiyetle ayrıldı.

İsmail Kartal'dan tepki çeken açıklama

Karşılaşma sonrasında yayıncı kuruluşa konuşan İsmail Kartal'ın açıklamaları, sarı lacivertli taraftarların tepkisini çekti. İlk yarıdaki oyunun ve yenilginin sebepleri sorulması üzerine Kartal, "Bize yakışmayan bir oyun oynadık. İstemediğimiz bir mağlubiyetle bu akşam maçı bitirdik. Yenilginin sebeplerini kendi içimizde kapatıp önümüzdeki maçlara bakmak istiyoruz" dedi.

İsmail Kartal'ın maç sonu net açıklama yapmadan konuşması sosyal medyada tepkiyle karşılandı.

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