Fenerbahçeli yıldız polislerle tartıştı! Derbi sonrası olay görüntüler (VİDEO)
Galatasaray'a deplasmanda 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de derbi sonrası gerginlik dinmedi. İki takım futbolcuları arasında yaşanan tartışmaların ardından sarı-lacivertli futbolcu Mert Hakan Yandaş bu kez polislerle karşı karşıya geldi. Yandaş'ın tünele ilerlerken polis ekipleriyle yaşadığı hararetli tartışma kameralara yansıdı.
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray'a deplasmanda 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de, derbinin ardından yaşanan gerginlik dikkat çekti. İki takım futbolcuları arasında çıkan tartışmanın ardından sarı-lacivertli futbolcu Mert Hakan Yandaş da gündeme geldi. Soyunma odasına doğru ilerleyen Yandaş'ın polislerle hararetli bir tartışma yaşadığı görüldü.
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında RAMS Park'ta oynanan mücadelede ev sahibi ekip sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Ancak karşılaşmanın ardından yaşananlar, derbinin skorunun önüne geçti.
Son düdüğün çalmasıyla birlikte iki takımın futbolcuları arasında gerginlik yaşanırken, saha içinde tansiyon yükseldi. Yaşanan olayların ardından futbolcular soyunma odalarına yöneldi.
Derbi sonrası yaşanan gerginlikte bu kez Mert Hakan Yandaş ön plana çıktı. Soyunma odasına gitmek üzere tünele doğru ilerleyen Fenerbahçeli futbolcunun, polis ekipleriyle hararetli bir sözlü tartışma yaşadığı görüldü.
Tünele doğru ilerlemekte zorlandığı belirtilen Yandaş'ın polislerle yaşadığı diyalog, karşılaşmanın ardından dikkat çeken anlar arasında yer aldı.