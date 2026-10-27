Archie Brown'dan Abdülkerim'e olay kadın benzetmesi: Kavgayı yorumladı!

Ordu'da amatör futbolcudan jimnastikçileri kıskandıran gol sevinci: Frikik sonrası 11 takla attı

Ordu'da frikikten harika bir gol atan Korgan Belediyesporlu Osman Ismak, sevincini peş peşe 11 takla atarak kutladı. O anlar sosyal medyada gündem oldu. Ordu'nun Fatsa ilçesinde oynanan amatör lig müsabakası, yeşil sahalarda eşine ender rastlanan, akrobatları kıskandıracak bir gol sevincine sahne oldu. Korgan Belediyespor forması giyen amatör futbolcu Osman Ismak, attığı şık golün ardından yaptığı kutlamayla sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. Mücadelenin ilk yarısında kazanılan kritik serbest vuruşta topun başına geçen Ismak, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturarak takımını 3-0 öne geçiren gole imza attı. Ancak asıl şov golden sonra başladı. Büyük bir coşku yaşayan genç futbolcu, peş peşe tam 11 takla atarak izleyenleri şaşkına çevirdi. Jimnastik sporcularına taş çıkartan bu anlar, Korgan Belediyespor'un sosyal medya hesabından "Frikikten yazdı, taklayı attı" notuyla paylaşıldı. Amatör futbolcunun bu sıradışı ve enerjik sevinci kısa sürede binlerce sporsever tarafından izlenerek büyük beğeni topladı.