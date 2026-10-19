Pep Guardiola ‘Yapayalnız kaldılar’ diyerek dünyaya seslendi: Gazze’yi unutmayın bu cehennem hala devam ediyor
Dünyaca ünlü İspanyol teknik direktör Pep Guardiola, Gazze’de yaşanan insani drama dikkat çekerek uluslararası topluma Filistin’i unutmama çağrısında bulundu. Filistinli mültecilere yardım eden Birleşmiş Milletler ajansı UNRWA için kamera karşısına geçen Guardiola, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden sivillerin yalnızca rakamlardan ibaret olmadığını vurguladı. Ünlü teknik adam, “Onlar ölmüş değil, katledilmiş insanlar” diyerek Gazze’de yaşanan acıların görmezden gelinmemesi gerektiğini söyledi.
‘ONLAR SADECE BİRER SAYIDAN İBARET DEĞİL’
Filistinli sivillerin yaşadığı kayıplara dikkat çeken Guardiola, hayatını kaybeden her insanın bir ailesi, hayalleri ve anıları olduğunu hatırlattı. Yaşananların yalnızca istatistikler üzerinden değerlendirilmesine tepki gösteren İspanyol teknik direktör, kullanılan dilin acıları görünmez hale getirmemesi gerektiğini belirtti.
Guardiola, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
‘BU CEHENNEM DEVAM EDİYOR’
Gazze’de çocukların enkaz altında anne babalarını aradığına, yardım istediğine ve açlıkla mücadele ettiğine dikkat çeken Guardiola, yaşananların insanlık açısından son derece karanlık bir tablo ortaya koyduğunu ifade etti.
Guardiola, yaşananlara karşı duyarsızlaşmanın ve acıyı gizleyen bir dili kabullenmenin insanlığın ortak değerlerine zarar verdiğini belirtti.
‘FİLİSTİN İLE DAYANIŞMAYA ARA VERİLEMEZ’
Filistinlilerin yaşadığı acıların dünyanın geri kalanından uzak görülemeyeceğini vurgulayan Guardiola, insan hayatının evrensel değerine dikkat çekti.
Ünlü teknik direktör, mesajında Filistin halkının insanlıktan uzaklaştırılmasına ve yaşanan acıların sıradanlaştırılmasına karşı sesini yükselterek, uluslararası dayanışmanın sürdürülmesi çağrısında bulundu.