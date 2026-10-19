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Pep Guardiola ‘Yapayalnız kaldılar’ diyerek dünyaya seslendi: Gazze’yi unutmayın bu cehennem hala devam ediyor
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12:49, 19/10/2026, PazartesiG: Güncelleme: 14:17, 19/10/2026, Pazartesi

Pep Guardiola ‘Yapayalnız kaldılar’ diyerek dünyaya seslendi: Gazze’yi unutmayın bu cehennem hala devam ediyor

Dünyaca ünlü İspanyol teknik direktör Pep Guardiola, Gazze’de yaşanan insani drama dikkat çekerek uluslararası topluma Filistin’i unutmama çağrısında bulundu. Filistinli mültecilere yardım eden Birleşmiş Milletler ajansı UNRWA için kamera karşısına geçen Guardiola, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden sivillerin yalnızca rakamlardan ibaret olmadığını vurguladı. Ünlü teknik adam, “Onlar ölmüş değil, katledilmiş insanlar” diyerek Gazze’de yaşanan acıların görmezden gelinmemesi gerektiğini söyledi.

‘ONLAR SADECE BİRER SAYIDAN İBARET DEĞİL’

Filistinli sivillerin yaşadığı kayıplara dikkat çeken Guardiola, hayatını kaybeden her insanın bir ailesi, hayalleri ve anıları olduğunu hatırlattı. Yaşananların yalnızca istatistikler üzerinden değerlendirilmesine tepki gösteren İspanyol teknik direktör, kullanılan dilin acıları görünmez hale getirmemesi gerektiğini belirtti.

Guardiola, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Onlar ölmüş değil, katledilmiş insanlar. Onlar sadece birer sayıdan ibaret değil. Onlar ismi, yüzü, ailesi, hayalleri ve anıları olan hayatlar. Onlar yan hasar değil; onlar kız ve erkek çocukları.”

‘BU CEHENNEM DEVAM EDİYOR’

Gazze’de çocukların enkaz altında anne babalarını aradığına, yardım istediğine ve açlıkla mücadele ettiğine dikkat çeken Guardiola, yaşananların insanlık açısından son derece karanlık bir tablo ortaya koyduğunu ifade etti.

Ünlü teknik adam,
“Tarihimizin çok karanlık bir döneminden geçiyoruz. Gazze’deki kız ve erkek çocukların enkaz altında anne babalarını aradıklarını görüyoruz. Yardım çığlıklarını, açlık çekmelerini, yalnız bırakılmalarını izliyoruz. Daha büyüme fırsatı bile bulamadan her şeylerini kaybetmelerine tanıklık ediyoruz”
dedi.

Guardiola, yaşananlara karşı duyarsızlaşmanın ve acıyı gizleyen bir dili kabullenmenin insanlığın ortak değerlerine zarar verdiğini belirtti.

‘FİLİSTİN İLE DAYANIŞMAYA ARA VERİLEMEZ’

Filistinlilerin yaşadığı acıların dünyanın geri kalanından uzak görülemeyeceğini vurgulayan Guardiola, insan hayatının evrensel değerine dikkat çekti.

“Onların hayatları da bizimki kadar değerli. Onların acısı yabancı değil. Unutmayalım; Filistin ile dayanışmaya ara verilemez. Sorumluluğumuza da ara verilemez”
 ifadelerini kullanan Guardiola, Gazze’deki insani krizin unutulmaması gerektiğini söyledi.

Ünlü teknik direktör, mesajında Filistin halkının insanlıktan uzaklaştırılmasına ve yaşanan acıların sıradanlaştırılmasına karşı sesini yükselterek, uluslararası dayanışmanın sürdürülmesi çağrısında bulundu.

Başlıklar :Pep GuardiolaGazzeFilistinBirleşmiş MilletlerUNRWA
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