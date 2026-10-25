Ordu'da amatör futbolcudan jimnastikçileri kıskandıran gol sevinci: Frikik sonrası 11 takla attı

Trabzon'da şampiyon gibi karşılandılar: Yabancı takıma taraftar ve yönetimden büyük jest
Papara Park'ta 1 Ekim Perşembe günü saat 19.00'da Trabzonspor ile karşılaşacak Drogheda United takımı, tarifeli uçakla Trabzon'a ulaştı. Bordo-mavi renklere sahip Drogheda United takımını, Trabzon Havalimanı'nda Trabzonspor Genel Saymanı Derviş Köz, yönetim kurulu üyesi Coşkun Öztürk, Divan Başkanlık Kurulu üyeleri ile bir grup Trabzonspor taraftarı çiçeklerle karşıladı. Trabzonspor taraftarlarının tezahüratları eşliğinde havalimanından ayrılan Drogheda United kafilesi, otobüsle konaklayacağı otele hareket etti.