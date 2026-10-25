Ordu'da amatör futbolcudan jimnastikçileri kıskandıran gol sevinci: Frikik sonrası 11 takla attı

'Evimiz Sizin Evinizdir': Konyaspor ile Filistin Millî Takımı kardeşlik için 30 eylülde aynı sahada karşılaşacak

Konya Büyükşehir Belediyesi ve TÜMOSAN Konyaspor, Filistin halkına destek olmak ve dünyaya kardeşlik mesajı vermek amacıyla dev bir organizasyona hazırlanıyor. "Filistin Günü" etkinlikleri kapsamında düzenlenecek özel müsabakada yeşil-beyazlı temsilcimiz, Filistin Millî Futbol Takımı ile karşı karşıya gelecek. "Evimiz Sizin Evinizdir" sloganıyla 30 Eylül Çarşamba günü saat 20.00'de Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma tüm sporseverlere ücretsiz olacak. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, tüm vatandaşları dayanışma tribünlerini doldurmaya davet etti.